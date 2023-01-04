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Омские полицейские начали следить за безопасностью горок

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
Сотрудники полиции предупредили омичей о том, как небезопасно кататься со склона в Советском парке.

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что стала свидетельницей необычной ситуации. Омичка была на прогулке в Советском парке, когда увидела полицейский автомобиль, который ездил по дорожке вдоль спуска к Иртышу.

Омичи решили покататься на этом склоне, не обращая внимания на запрещающие щиты. Полиция заметила беспечных горожан и попросила их уйти со спуска.

«Внимание, немедленно покиньте несанкционированный спуск, катание здесь небезопасно», — сообщили полицейские в рупор.

Напомним, что в городе есть официальные горки. Кататься же в несанкционированных местах не следует, поскольку это не безопасно. В омских парках подобные спуски обозначены предупреждениями.

Напомним, что в 2020 году омичка насмерть разбилась, когда каталась на тюбинге с горы на лыжероллерной трассе в Советском парке. Женщина врезалась в столб, из-за чего получила множественные переломы ребер и черепно-мозговую травму.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Горки
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