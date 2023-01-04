Омские полицейские начали следить за безопасностью горок

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что стала свидетельницей необычной ситуации. Омичка была на прогулке в Советском парке, когда увидела полицейский автомобиль, который ездил по дорожке вдоль спуска к Иртышу.
Омичи решили покататься на этом склоне, не обращая внимания на запрещающие щиты. Полиция заметила беспечных горожан и попросила их уйти со спуска.
«Внимание, немедленно покиньте несанкционированный спуск, катание здесь небезопасно», — сообщили полицейские в рупор.
Напомним, что в городе есть официальные горки. Кататься же в несанкционированных местах не следует, поскольку это не безопасно. В омских парках подобные спуски обозначены предупреждениями.
Напомним, что в 2020 году омичка насмерть разбилась, когда каталась на тюбинге с горы на лыжероллерной трассе в Советском парке. Женщина врезалась в столб, из-за чего получила множественные переломы ребер и черепно-мозговую травму.