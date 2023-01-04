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Омская область начала переходить на отечественную операционную систему

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
В регионе используют систему Astra Linux.

Омская область переходит на отечественную операционную систему Astra Linux. Часть серверов и рабочих мест сотрудников уже работают на этой платформе. Региональное правительство купило 10 тыс лицензий на отечественную операционную систему для реализации плана ИТ-импортозамещения.

Отметим, что многие программы и продукты, а также некоторые федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения на иностранной операционной системе. Чтобы решить эту проблему, специалисты подобрали совместимые с Astra Linux отечественные аналоги. Также на ОС можно настроить новый интерфейс, который выглядит похоже на иностранные версии.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Компьютер#Операционная система#Правительство Омской области
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