Омская область начала переходить на отечественную операционную систему

Отметим, что многие программы и продукты, а также некоторые федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения на иностранной операционной системе. Чтобы решить эту проблему, специалисты подобрали совместимые с Astra Linux отечественные аналоги. Также на ОС можно настроить новый интерфейс, который выглядит похоже на иностранные версии.