Омская область начала переходить на отечественную операционную систему

Омская область переходит на отечественную операционную систему Astra Linux. Часть серверов и рабочих мест сотрудников уже работают на этой платформе. Региональное правительство купило 10 тыс лицензий на отечественную операционную систему для реализации плана ИТ-импортозамещения.
Отметим, что многие программы и продукты, а также некоторые федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения на иностранной операционной системе. Чтобы решить эту проблему, специалисты подобрали совместимые с Astra Linux отечественные аналоги. Также на ОС можно настроить новый интерфейс, который выглядит похоже на иностранные версии.