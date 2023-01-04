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Омичка стала жертвой новогодней лотереи

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
Девушка хотела заработать на лотерее, но стала жертвой мошенников.

В полицию обратилась 23-летняя девушка, которая рассказала, что стала жертвой новогодней лотереи. Сумма ущерба составила 44 тыс рублей. По словам омички, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от пользователя «Новогоднее чудо» о том, что проводится беспроигрышная лотерея. Она заключается в том, что участники якобы переводят деньги на некие счета, а взамен получают более крупную сумму.

Омичка перевела 340 рублей, а взамен получила 650 рублей. Затем она вложила 1 220 рублей, ее доход составил 2 580 рублей. С каждым уровнем суммы, которые нужно было переводить, становились больше. Когда у девушки закончились деньги, злоумышленники заблокировали переписку. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Мошенник#Лотерея
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