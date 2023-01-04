Омичка стала жертвой новогодней лотереи

В полицию обратилась 23-летняя девушка, которая рассказала, что стала жертвой новогодней лотереи. Сумма ущерба составила 44 тыс рублей. По словам омички, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от пользователя «Новогоднее чудо» о том, что проводится беспроигрышная лотерея. Она заключается в том, что участники якобы переводят деньги на некие счета, а взамен получают более крупную сумму.