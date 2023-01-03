Новость № 1. Из Омской области проводили на службу в зону СВО сибиряков. Торжественная церемония отправки прошла на базе автобронетанкового инженерного института. Присутствовавшая на мероприятии замминистра региональной политики и коммуникаций Анастасия Терпугова сообщила, что это начало целого цикла отправок из омских учебных центров.
Новость № 2. На 85-м километре трассы Омск — Русская Поляна произошла трагедия. Женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.44-летняя водительница и ее пассажиры — 72-летний мужчина и 67-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Также доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Dodge, ее личность пока устанавливается. Контроль за расследованием обстоятельств ужасного ДТП взяла на себя прокуратура.
Новость № 3. Отдыхающим омичам из-за потепления предоставят возможность покататься на некоторых летних аттракционах. В Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ решили запустить дополнительные карусели. Омичей попросили уточнять в кассах, какие именно аттракционы работают, кроме зимних, потому что список может меняться в зависимости от конкретной погоды.