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Возвращение лета, проводы мобилизованных и смертельное ДТП. Омск во вторник

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Из Омской области проводили на службу в зону СВО сибиряков. Торжественная церемония отправки прошла на базе автобронетанкового инженерного института. Присутствовавшая на мероприятии замминистра региональной политики и коммуникаций Анастасия Терпугова сообщила, что это начало целого цикла отправок из омских учебных центров.

Из Омской области в зону СВО проводили новую группу мобилизованных
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Новость № 2. На 85-м километре трассы Омск — Русская Поляна произошла трагедия. Женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.44-летняя водительница и ее пассажиры — 72-летний мужчина и 67-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Также доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Dodge, ее личность пока устанавливается. Контроль за расследованием обстоятельств ужасного ДТП взяла на себя прокуратура.

Смертельное ДТП на трассе. В Омской области авария унесла жизни троих людей
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Новость № 3. Отдыхающим омичам из-за потепления предоставят возможность покататься на некоторых летних аттракционах. В Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ решили запустить дополнительные карусели. Омичей попросили уточнять в кассах, какие именно аттракционы работают, кроме зимних, потому что список может меняться в зависимости от конкретной погоды.

В омские парки вернется лето. Из-за потепления заработают дополнительные карусели
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Новости#Итоги#Омская область#Общество#Город#Происшествия#Каникулы#Военные
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