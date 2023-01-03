Новость № 2. На 85-м километре трассы Омск — Русская Поляна произошла трагедия. Женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.44-летняя водительница и ее пассажиры — 72-летний мужчина и 67-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Также доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Dodge, ее личность пока устанавливается. Контроль за расследованием обстоятельств ужасного ДТП взяла на себя прокуратура.