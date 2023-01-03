В омские парки вернется лето. Из-за потепления заработают дополнительные карусели

Пресс-служба городских парков Омска опубликовала сообщение о том, что из-за потепления в Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ могут заработать некоторые летние аттракционы. Омичей попросили уточнять в кассах, на чем еще можно покататься, кроме тех каруселей, что предназначены для катания в зимний период.
Планируют запускать «Ракушки», «Солнышко», «Светофор» и «Калесито». Список может меняться в зависимости от конкретных погодных условий. Пока погода позволяет.
Напомним, синоптики прогнозировали на ближайшие дни приятное потепление, вплоть до 5 января.