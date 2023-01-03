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В омские парки вернется лето. Из-за потепления заработают дополнительные карусели

Сегодня, 12:54
Фото: Город55
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В омских парках отдыхающих пустят на летние аттракционы из-за потепления

Погода «шепчет». В ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и в Советском парке отдыхающим разрешат кататься на летних аттракционах.

Пресс-служба городских парков Омска опубликовала сообщение о том, что из-за потепления в Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ могут заработать некоторые летние аттракционы. Омичей попросили уточнять в кассах, на чем еще можно покататься, кроме тех каруселей, что предназначены для катания в зимний период.

Планируют запускать «Ракушки», «Солнышко», «Светофор» и «Калесито». Список может меняться в зависимости от конкретных погодных условий. Пока погода позволяет.

Напомним, синоптики прогнозировали на ближайшие дни приятное потепление, вплоть до 5 января. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Потепление#Городские парки#Аттракционы#Карусель#Парк культуры и отдыха#Советский парк
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