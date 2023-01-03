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Три минуты, чтобы обогнать горе. Омским врачам удалось спасти роженицу и ребенка

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская роженица рассказала в соцсетях о предновогодней схватке врачей со смертью

Чудо и профессионализм. Омичка поделилась в соцсетях прекрасной предновогодней историей спасения.

Сегодня в сообществе «Омск Live» опубликовали историю спасения роженицы и недоношенного малыша. Омичка рассказала, что 22 декабря, на 28 неделе беременности у нее случилось кровотечение. Теряя сознание, женщина собиралась в больницу. Вызвала скорую помощь она в 7:30 утра. Пока омичка ждала прихода медиков, пришлось открыть входную дверь, чтобы не остаться без помощи при потере сознания.

Медики сразу поставили женщине капельницу, помогли обуться, одеться, разбудили дочь, чтобы та закрыла входную дверь. Уже в скорой помчались с сиреной по городу в первый роддом. Там-то, по воспоминаниям омички, и началось. Все кричали, бегали вокруг, быстро отвезли в операционную. На последних мгновениях сознания женщина услышала крик врача, который делал УЗИ:

«Ребенок живой еще! У нас три минуты! Его тоже спасаем!», — запомнила омичка комментарий врача перед тем, как подействовал наркоз.

Всех спасли. Мальчик родился в 9:32, 38 см и 980 грамм в свои 28 недель. Омичка призналась, что не знает имена врачей в операционной и работников скорой помощи, и хочет, чтобы ее благодарность и теплые пожелания нашли спасителей с помощью публикации.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Происшествия#Медики#Новости#Скорая помощь#Врачи#Спасение#Роды#Соцсети
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