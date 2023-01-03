Три минуты, чтобы обогнать горе. Омским врачам удалось спасти роженицу и ребенка

Сегодня в сообществе «Омск Live» опубликовали историю спасения роженицы и недоношенного малыша. Омичка рассказала, что 22 декабря, на 28 неделе беременности у нее случилось кровотечение. Теряя сознание, женщина собиралась в больницу. Вызвала скорую помощь она в 7:30 утра. Пока омичка ждала прихода медиков, пришлось открыть входную дверь, чтобы не остаться без помощи при потере сознания.