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Шаги прогресса. В 27 населенных пунктах Омской области стал доступен новый вид связи

Сегодня, 05:37

В 27 населенных пунктах Омской области появился новый вид связи

В рамках национальной и региональной программ в отдаленных населенных пунктах Омской области наконец появились связь и доступ в Интернет.
По сообщениям 12 канала в рамках национального проекта Минцифры РФ по устранению цифрового неравенства в Омской области установили 19 станций сотовой связи. Финансы были выделены из федерального и областного бюджетов.
 
Станции находятся в Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Полтавском, Седельниковском, Тарском, Черлакском районах.

Связь 4G подвели даже к районам, где ранее не было голосовой связи. В рамках региональной программы в 2022 году услуги сотовой связи начали предоставлять в 8 населенных пунктах:
  • деревня Салтыковка Кормиловского района,
  • село Орловка Калачинского района,
  • аул Каскат и посёлок Ленинский в Исилькульском районе,
  • села Лорис-Меликово и Жирновка Называевского района,
  • село Новоягодное Знаменского района,
  • село Загваздино Усть-Ишимского района.

Жители населенных пунктов, которые вошли в программу, получили в пользование мобильную сеть 2G и 4G, а также современные технологии звонков, VoLTE, быстрый мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и другие цифровые удобства.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Цифровые технологии#Интернет#Минцифры#Нацпроекты
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