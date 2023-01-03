Шаги прогресса. В 27 населенных пунктах Омской области стал доступен новый вид связи
Сегодня, 05:37
В 27 населенных пунктах Омской области появился новый вид связи
В рамках национальной и региональной программ в отдаленных населенных пунктах Омской области наконец появились связь и доступ в Интернет.
По сообщениям 12 канала в рамках национального проекта Минцифры РФ по устранению цифрового неравенства в Омской области установили 19 станций сотовой связи. Финансы были выделены из федерального и областного бюджетов.
Станции находятся в Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Полтавском, Седельниковском, Тарском, Черлакском районах.
Связь 4G подвели даже к районам, где ранее не было голосовой связи. В рамках региональной программы в 2022 году услуги сотовой связи начали предоставлять в 8 населенных пунктах:
деревня Салтыковка Кормиловского района,
село Орловка Калачинского района,
аул Каскат и посёлок Ленинский в Исилькульском районе,
села Лорис-Меликово и Жирновка Называевского района,
село Новоягодное Знаменского района,
село Загваздино Усть-Ишимского района.
Жители населенных пунктов, которые вошли в программу, получили в пользование мобильную сеть 2G и 4G, а также современные технологии звонков, VoLTE, быстрый мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и другие цифровые удобства.