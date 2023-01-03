Шаги прогресса. В 27 населенных пунктах Омской области стал доступен новый вид связи

Станции находятся в Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Полтавском, Седельниковском, Тарском, Черлакском районах.



Связь 4G подвели даже к районам, где ранее не было голосовой связи. В рамках региональной программы в 2022 году услуги сотовой связи начали предоставлять в 8 населенных пунктах: