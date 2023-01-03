Рождественские новости. На выходных будут перекрыты улицы в центре Омска

В Омске 6 и 7 января перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре Омской администрации. Причина — проведение рождественского полумарафона.



Так, 6 января с 15:00 до 7 января 18:00 перекроют улицу Ленина от Интернациональной до площади Победы. Движение будет перекрыто по Банковскому переулку от ул. Певцова до Соборной площади, улице Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина. А также по Тарской от улицы Красина до улицы Ленина.