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Рождественские новости. На выходных будут перекрыты улицы в центре Омска

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Центр города перекроют на рождество в Омске

Из-за проведения рождественского полумарафона в Омске перекроют центр города 6 и 7 января. Рассказываем о дорожной ситуации в эти дни подробнее.

В Омске 6 и 7 января перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре Омской администрации. Причина — проведение рождественского полумарафона.

Так, 6 января с 15:00 до 7 января 18:00 перекроют улицу Ленина от Интернациональной до площади Победы. Движение будет перекрыто по Банковскому переулку от ул. Певцова до Соборной площади, улице Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина. А также по Тарской от улицы Красина до улицы Ленина.

Кроме того, 7 января с 12:00 до 17:00 движение всех видов транспорта запретят:

  • по улице Ленина (площадь Победы — улица Лермонтова, включая Юбилейный мост);
  • улице Герцена (от Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);
  • улице Партизанской (от набережной Тухачевского до ул. Ленина);
  • улице Спартаковской;
  • улице Щербанева (от улицы Бударина);
  • улице Думской (от пр. Маркса до ул. Ленина);
  • улице И. Алексеева (от ул. Красина до набережной Тухачевского).
фото
Фото: vk.com/regio55

В сообществе «Регион 55|ЧС Омск» опубликовали карту перекрытия движения.

Автолюбителям стоит обратить внимание также на то, что с 8:00 6 января до 18:00 7 января нельзя будет парковаться на маршруте Рождественского полумарафона. 

В Омске открылась регистрация на Рождественский полумарафон
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Соцсети#Перекрытые дороги#Дорога
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