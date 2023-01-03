Омск вплавь. Эксперты назвали зоны подтопления Омской области

Специалисты Кадастровой палаты подчеркивают, что на таких территориях строительство новых населенных пунктов и капитальных объектов без соответствующей защиты запрещено. Под запретос также размещение кладбищ и скотомогильников, захоронение различных отходов и борьба с вредителями с воздуха.