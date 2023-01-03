Омск вплавь. Эксперты назвали зоны подтопления Омской области

Эксперты Кадастровой палаты по Омской области назвали места, находящиеся в зоне затопления и подтопления в Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».
Специалисты Кадастровой палаты Омской области утверждают, что причинами затопления территории являются разлив рек и озер, выпадение осадков в больших количествах; а причины подтопления — поднятие из-под земли грунтовых вод.
«Границы зон затопления, подтопления обязательно должны отображаться в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий», — подчеркивает директор Кадастровой палаты по Омской области Андрей Платонов.
На 20 декабря 2022 года в Омской области установлены и официально зарегистрированы 25 зон затопления и 30 зон подтопления. Эксперт омской Кадастровой палаты Ольга Шиберт утверждает, что они расположены на территориях следующих населенных пунктов:
Некоторые садовые товарищества также находятся в зоне риска. Например, такие зоны есть на территории товариществ Красногорского массива в Омском районе.
Специалисты Кадастровой палаты подчеркивают, что на таких территориях строительство новых населенных пунктов и капитальных объектов без соответствующей защиты запрещено. Под запретос также размещение кладбищ и скотомогильников, захоронение различных отходов и борьба с вредителями с воздуха.