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Омск вплавь. Эксперты назвали зоны подтопления Омской области

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI
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Омские эксперты составили карту подтоплений Омской области

Специалисты Кадастровой палаты Омской области составили карту с зонами затоплений и подтоплений Омской области.

Эксперты Кадастровой палаты по Омской области назвали места, находящиеся в зоне затопления и подтопления в Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».

Специалисты Кадастровой палаты Омской области утверждают, что причинами затопления территории являются разлив рек и озер, выпадение осадков в больших количествах; а причины подтопления — поднятие из-под земли грунтовых вод.

«Границы зон затопления, подтопления обязательно должны отображаться в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий», — подчеркивает директор Кадастровой палаты по Омской области Андрей Платонов.
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На 20 декабря 2022 года в Омской области установлены и официально зарегистрированы 25 зон затопления и 30 зон подтопления. Эксперт омской Кадастровой палаты Ольга Шиберт утверждает, что они расположены на территориях следующих населенных пунктов:

  • р.п. Большеречье Большереченского района;
  • г. Называевск Называевского района;
  • р.п. Черлак Черлакского района;
  • р.п. Муромцево Муромцевского района;
  • г. Тара Тарского района;
  • д. Бородинка Полтавского района;
  • с. Усть-Ишим Усть-Ишимского района;
  • п. Заготзерно Знаменского района;
  • г. Исилькуль Исилькульского района.

Некоторые садовые товарищества также находятся в зоне риска. Например, такие зоны есть на территории товариществ Красногорского массива в Омском районе.

Специалисты Кадастровой палаты подчеркивают, что на таких территориях строительство новых населенных пунктов и капитальных объектов без соответствующей защиты запрещено. Под запретос также размещение кладбищ и скотомогильников, захоронение различных отходов и борьба с вредителями с воздуха.

#Алёна Мартынова#Омск#Город#Статистика#Новости#Омская область#Большереченский район#Ольга Шиберт#Экология#Затопления
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