Неделя дезинфекции. Омичи стали намного меньше болеть простудой

То, что эпидемиологический пик пройден - еще не значит, что стоит позабыть о мерах безопасности. Пока еще в Омской области не отменяли масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Напомним, Город55 расспросил эпидемиолога Наталию Токмолаеву о том, как защититься от свиного гриппа и не получить тяжелых осложнений.