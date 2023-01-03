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Неделя дезинфекции. Омичи стали намного меньше болеть простудой

Сегодня, 14:20
Фото: Город55
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Заболеваемость простудой в Омской области упала на 34% за неделю

Эпидемиологический сезон в Омской области пошел на спад.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, что последняя неделя 2022 года отметилась резким снижением заболеваемости. Омичи стали на 34% меньше заражаться сезонными вирусами по сравнению с предпоследней неделей года.

Почти половина простывших омичей болеет вирусами гриппа. Таких заболевших 48,5%, в том числе болеют вирусом гриппа A/H1N1 pdm – 56,3% и вирусом гриппа В - 43,7%.

ОРВИ не гриппозного происхождения болеет 51,5% простудившихся. Среди них РС-вирусы составили 15,2%, парагрипп – 12,1%, риновирусы - 9,2%, а метапневмовирусы – 6,0%, как и сезонные коронавирусы. Аденовирусами болеет 3,0%.

Напомним, что в предпоследнюю неделю года, как и неделю до этого был самый пик заболеваемости. Сезонными ОРВИ, в том числе - гриппом, болели почти 28 тысяч человек в Омской области. 

То, что эпидемиологический пик пройден - еще не значит, что стоит позабыть о мерах безопасности. Пока еще в Омской области не отменяли масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Напомним, Город55 расспросил эпидемиолога Наталию Токмолаеву о том, как защититься от свиного гриппа и не получить тяжелых осложнений.

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#Омск#Общество#Статистика#Грипп#Новости#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Заболеваемость#Эпидемиологический сезон#Дарья Зыкова
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