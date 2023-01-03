Неделя дезинфекции. Омичи стали намного меньше болеть простудой

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, что последняя неделя 2022 года отметилась резким снижением заболеваемости. Омичи стали на 34% меньше заражаться сезонными вирусами по сравнению с предпоследней неделей года.
Почти половина простывших омичей болеет вирусами гриппа. Таких заболевших 48,5%, в том числе болеют вирусом гриппа A/H1N1 pdm – 56,3% и вирусом гриппа В - 43,7%.
ОРВИ не гриппозного происхождения болеет 51,5% простудившихся. Среди них РС-вирусы составили 15,2%, парагрипп – 12,1%, риновирусы - 9,2%, а метапневмовирусы – 6,0%, как и сезонные коронавирусы. Аденовирусами болеет 3,0%.
Напомним, что в предпоследнюю неделю года, как и неделю до этого был самый пик заболеваемости. Сезонными ОРВИ, в том числе - гриппом, болели почти 28 тысяч человек в Омской области.
То, что эпидемиологический пик пройден - еще не значит, что стоит позабыть о мерах безопасности. Пока еще в Омской области не отменяли масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Напомним, Город55 расспросил эпидемиолога Наталию Токмолаеву о том, как защититься от свиного гриппа и не получить тяжелых осложнений.