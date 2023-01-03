Кто виноват и что делать. РЖД засудили «Омский каучук» по делу двухлетней давности

На месте пришлось вызывать спасателей. Последствия были ликвидированы, на что РЖД потратили 12 822 рубля. Именно эти деньги они требуют от «Омского каучука» в качестве возмещения ущерба. Но предприятие отказалось это делать, не согласившись признать ошибку своей. Руководство «Омского каучука» убеждено, что виноват отправитель.