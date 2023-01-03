Кто виноват и что делать. РЖД засудили «Омский каучук» по делу двухлетней давности

Из открытых источников стало известно, что РЖД засудили «Омский каучук» за пролитые при транспортировке химикаты.
В декабре суд постановил, что предприятие «Омский каучук» должно выплатить почти 13 тысяч рублей РЖД за происшествие, которое произошло несколько лет назад. Компания подчеркивает, что речь идет об опасном грузе — бутилен-бутадиеновой фракции.
История такова: груз отправили из азербайджанской «Азерхимии» «Омскому каучуку». Недалеко от Челябинска была обнаружена течь в цистерне. При разбирательстве выяснилось, что отправитель забыл закрыть один из вентилей.
На месте пришлось вызывать спасателей. Последствия были ликвидированы, на что РЖД потратили 12 822 рубля. Именно эти деньги они требуют от «Омского каучука» в качестве возмещения ущерба. Но предприятие отказалось это делать, не согласившись признать ошибку своей. Руководство «Омского каучука» убеждено, что виноват отправитель.
— Нормы международного соглашения, в рамках которого осуществлена перевозка груза, определяют именно получателя груза в качестве субъекта, на которого возложена обязанность компенсации расходов перевозчика вне зависимости от вины или причинно-следственной связи между инцидентом и действиями получателя, — сказано в решении суда.
Арбитражный суд удовлетворил иск РЖД и постановил, что «Омский каучук» в ответе за свой груз. Если предприятие не подаст апелляцию, то ему придется выплатить РЖД компенсацию.