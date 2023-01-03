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Из Омской области в зону СВО проводили новую группу мобилизованных

Сегодня, 11:48
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Мобилизованных сибиряков, прошедших обучение в Омской области на базе автобронетанкового инженерного института, торжественно проводили в зону СВО.

Сибиряков провожали в зону спецоперации представители власти, родственники и близкие. Церемония отправки состоялась сегодня, на базе автобронетанкового института. Напутствовал военных министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц, замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова и Герой Советского Союза Николай Кравченко.

«В течение нескольких месяцев они учились, вспоминали свои военные специальности, те навыки и умения, которые они приобрели во время прохождения срочной службы. Мы желаем ребятам скорейшего возвращения домой с победой,» — прокомментировала проводы Анастасия Терпугова.

Также первый замминистра отметила, что с сегодняшнего дня начинается целый цикл отправок. Вместе с омичами учебный центр покидают и другие сибиряки, прожившие в Омской области около 3 месяцев. 

По поручению губернатора мобилизованных оснастили дополнительным комплектом обмундирования: утепленными сапогами, спальным мешком, спортивной сумкой, походным ковриком, фонариком с батарейками, медикаментами и пятью парами теплых носков. Дополнительную экипировку собирали на средства регионального бюджета, а также с помощью предприятий, общественников и политических партий.

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#Дарья Зыкова#Омск#Частичная мобилизация#Спецоперация#Новости#Омская область#Алексей Кубиц#Анастасия Терпугова#Военные#Торжественная церемония
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