Из Омской области в зону СВО проводили новую группу мобилизованных

Сибиряков провожали в зону спецоперации представители власти, родственники и близкие. Церемония отправки состоялась сегодня, на базе автобронетанкового института. Напутствовал военных министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц, замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова и Герой Советского Союза Николай Кравченко.
«В течение нескольких месяцев они учились, вспоминали свои военные специальности, те навыки и умения, которые они приобрели во время прохождения срочной службы. Мы желаем ребятам скорейшего возвращения домой с победой,» — прокомментировала проводы Анастасия Терпугова.
Также первый замминистра отметила, что с сегодняшнего дня начинается целый цикл отправок. Вместе с омичами учебный центр покидают и другие сибиряки, прожившие в Омской области около 3 месяцев.
По поручению губернатора мобилизованных оснастили дополнительным комплектом обмундирования: утепленными сапогами, спальным мешком, спортивной сумкой, походным ковриком, фонариком с батарейками, медикаментами и пятью парами теплых носков. Дополнительную экипировку собирали на средства регионального бюджета, а также с помощью предприятий, общественников и политических партий.