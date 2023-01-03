Хет-трик Ткачева помог омскому «Авангарду» разгромить «Автомобилист»

На 4-й минуте второй двадцатиминутки хозяева льда сравняли счет, – отличился Брук Мейсек, которому ассистировали Валерий Ситников и Кэртис Валк. Вот только вдоволь порадоваться забитому голу у екатринбуржцев не получилось: уже через 27 секунд Алексей Береглазов с передачи Арсения Грицюка и Сергея Толчинского вновь вывел омичей вперед. На 33-й минуте встречи Семен Чистяков мастерски реализовал выход один на один и сделал счет на табло 3:1 в пользу «Авангарда». Еще через 2 минуты Владимир Ткачев после паса Алекса Бродхерста довел преимущество омичей до 3 очков.