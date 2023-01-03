Хет-трик Ткачева помог омскому «Авангарду» разгромить «Автомобилист»

Во вторник, 3 января, в Екатеринбурге местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу гостей.
Игра началась с одинаковым рвением у обоих команд, – весело, быстро и задорно. Однако на 14-й минуте Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского вывел омичей вперед. Больше голов в первом периоде арена в Екатеринбурге не увидела.
На 4-й минуте второй двадцатиминутки хозяева льда сравняли счет, – отличился Брук Мейсек, которому ассистировали Валерий Ситников и Кэртис Валк. Вот только вдоволь порадоваться забитому голу у екатринбуржцев не получилось: уже через 27 секунд Алексей Береглазов с передачи Арсения Грицюка и Сергея Толчинского вновь вывел омичей вперед. На 33-й минуте встречи Семен Чистяков мастерски реализовал выход один на один и сделал счет на табло 3:1 в пользу «Авангарда». Еще через 2 минуты Владимир Ткачев после паса Алекса Бродхерста довел преимущество омичей до 3 очков.
В третьем периоде обе команды поиграли в формате 3 на 5, но свое большинство сумели реализовать только омичи: на 53-й минуте матча Владимир Ткачев, которому ассистировали Корбан Найт и Сергей Толчинский довел счет до крупного. Через 33 секунды опять же в большинстве Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка и Ивана Телегина оформил уже разгром «Автомобилиста». Финальную же точку в седьмом подряд поражении «Автомобилиста» оформил Владимир Ткачев за 35 секунд до финальной сирены.
В итоге омичи забирают первую игру 2023 года со счетом 7:1, одерживают седьмую победу подряд, едут в гости к новосибирской «Сибири», а Владимир Ткачев записывает на свой счет хет-трик в сегодняшней игре.