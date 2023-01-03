Доброе начало года. Юный омич потратил все накопления, чтобы накормить щенят в приюте

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что на сегодняшний день в муниципальном приюте для животных содержится 360 собак, среди них около 70 щенков. За 2022 год по заявкам омичей с улиц отловили более 3200 бездомных собак. Забрали из приюта домой только 242 питомцев, остальных пришлось возвращать в естественную среду обитания или оставлять на пожизненное содержание в приюте.
В преддверии Нового года группа волонтеров передала для приюта пеленки, шприцы, корма и ошейники. Юный омич Роман привез большой пакет с едой для самых маленьких щенков, он потратил на это всю годовую «копилку».
«Мы благодарны всем, кто приезжает к нашим животным. Эта помощь бесценна», — отметил директор бюджетного учреждения Евгений Вольф.
В этом году посетить приют можно будет по предварительной записи с 9 января. На время выходных сотрудники дежурят по графику, чтобы обеспечить постояльцев всем необходимым, но посещения пока закрыты. Договориться заранее о визите можно по телефону 44-67-43. Находится приют на ул. 2-й Учхозной, 2А, туда можно непосредственно привозить любой корм, крупы и медикаменты после договоренности о визите.
Традиционно продолжается сбор кормов на муниципальных рынках города, за прошедший год многие учреждения неоднократно проводили акции по сбору необходимого для братьев наших меньших.
В администрации напомнили, что отлов бездомных собак осуществляется в Омске в соответствии с законом № 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Сотрудники приюта по заявкам от омичей отлавливают безнадзорных животных, в приюте медперсонал осматривает их, оценивает состояние, оказывает ветеринарную помощь. Затем постояльцы отправляются на 10-дневный карантин, после которого ставятся прививки и проходит стерилизация. Каждое животное обязательно получает неснимаемую бирку. Собак, не проявляющих агрессию, возвращают на прежнее место уже с биркой в ухе.