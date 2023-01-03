Доброе начало года. Юный омич потратил все накопления, чтобы накормить щенят в приюте

В этом году посетить приют можно будет по предварительной записи с 9 января. На время выходных сотрудники дежурят по графику, чтобы обеспечить постояльцев всем необходимым, но посещения пока закрыты. Договориться заранее о визите можно по телефону 44-67-43. Находится приют на ул. 2-й Учхозной, 2А, туда можно непосредственно привозить любой корм, крупы и медикаменты после договоренности о визите.