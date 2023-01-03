Чудо или обычная посадка? Очевидцы засняли низколетящий лайнер в Омской области

Вчера, 2 января, водители, ехавшие по магистрали на участке между Лузино и Марьяновкой, заметили низколетящий самолет. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.
«На автодороге между Лузино и Марьяновкой был замечен низколетящий самолет. Неожиданно!», — комментируют очевидцы.
Сведетели полета успели заснять «чудо» авиации и опубликовать в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.
Тем не менее, лайнер летел на вполне безопасном расстоянии от земли. Некоторые из жителей Омской области в комментариях к новости утверждают, что такой низкий полет самолета объясняется тем, что в районе есть небольшой аэродром, и это частая картина здесь.