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Чудо или обычная посадка? Очевидцы засняли низколетящий лайнер в Омской области

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области засняли на видео низколетящий лайнер

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с самолетом, пролетевшем на небольшом расстоянии от земли.

Вчера, 2 января, водители, ехавшие по магистрали на участке между Лузино и Марьяновкой, заметили низколетящий самолет. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.

«На автодороге между Лузино и Марьяновкой был замечен низколетящий самолет. Неожиданно!», — комментируют очевидцы.

Сведетели полета успели заснять «чудо» авиации и опубликовать в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.

Тем не менее, лайнер летел на вполне безопасном расстоянии от земли. Некоторые из жителей Омской области в комментариях к новости утверждают, что такой низкий полет самолета объясняется тем, что в районе есть небольшой аэродром, и это частая картина здесь.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омская область#Соцсети#Самолет#Очевидцы#Видео
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