Аргументы и прогнозы. Омичам рассказали, как поведет себя рубль в новом году

С 17 февраля до 7 марта 2022 года вся страна наблюдала за тем, как курс скакнул с 75,25 рублей до 143 рублей, а в самый пик — до 158,3. Всего лишь за две недели произошел более чем двукратный спад. Похожая ситуация была в 2014 году, но тогда падение заняло около полгода, и после рубль не оправился. На почве прошлого опыта многие ждали краха, но рубль за последующие 4 месяца не только вернул позиции курса, но и укрепился. К концу июня доллар стоил менее 52 рублей.