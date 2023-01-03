Аргументы и прогнозы. Омичам рассказали, как поведет себя рубль в новом году

Поведение курсов валют в минувшем году напоминало сериал с резкими и немилосердными поворотами сюжета. Издание «Новые Известия» проанализировало то, как вел себя рубль, и опросило экспертов на тему того, как этот «сериал» продолжится в 2023 году.
С 17 февраля до 7 марта 2022 года вся страна наблюдала за тем, как курс скакнул с 75,25 рублей до 143 рублей, а в самый пик — до 158,3. Всего лишь за две недели произошел более чем двукратный спад. Похожая ситуация была в 2014 году, но тогда падение заняло около полгода, и после рубль не оправился. На почве прошлого опыта многие ждали краха, но рубль за последующие 4 месяца не только вернул позиции курса, но и укрепился. К концу июня доллар стоил менее 52 рублей.
Беспрецедентное трехкратное подорожание тоже не оказалось добрым знаком. Импорт почти остановился, иностранная валюта из-за санкций почти никому оказалась не нужна, поездки стали менее актуальны. До начала зимы успел «утрястись» новый порядок — рубль крепкий, доллар дешевый, товары дорогие. Начал налаживаться параллельный импорт. Но в декабре россиян ждал новый поворот сюжета — рубль вернулся к значениям 2021 года, слетев вниз на скорости 15% за неделю. Так что к началу 2023 года не осталось ни крепкого рубля, позволяющего компенсировать издержки необходимого импорта, ни светлых перспектив. Дальнейшего укрепления экономисты не обещают. Возвращается потребность в иностранной валюте из-за нарастающего импорта, а нефть пока дорожать не думает. Марку Urals отгружали в середине декабря по 43,72 доллара за баррель, а ESPO — чуть больше, чем за 60 долларов.
Экономисты из «Ренессанс Капитал» — Софья Донец и Андрей Мелащенко считают, что начнется год с небольшого укрепления рубля на фоне сезонного снижения импорта и вливаний в бюджеты, традиционных для конца года.
Аналитики SberCIB поделились мнением, что повышение спроса на валюту — явление кратковременное, продлится не больше 2 недель, а значит, ничего глобально не изменится.
Эксперты из «БКС Экспресс» прогнозируют, что за доллар будут давать 71-72 рубля весь год с незначительными колебаниями, не превышающими 75 рублей, если не случится нового мирового финансового кризиса. Аргументируют эксперты свой взгляд тем, что ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной уже отработали систему мер по стабилизации валютного рынка.
Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова не согласна с оптимистичными заявлениями. В ноябре 2022 года профицит торгового баланса по нефти оказался на минимуме с июня 2021 года и составил 12,6 млрд рублей. Если начнут действовать ограничения на поставки российской нефти, а отток капитала за пределы страны продолжится, ситуация изменится:
«Можно предположить, что тренд на отток капитала сохранится, а положительное сальдо по торговле будет сокращаться. Это сочетание должно давать ослабление рубля», — объяснила Наталия Орлова.
Бывший глава государственного банка «Открытие» Михаил Задорнов выступает с пессимистичным прогнозом.
«Если, допустим, цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40–45, пускай даже на полгода, это двинет курс не к 75 рублей, а к 80–85», — поделился он расчетами.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов тоже считает, что в 2023 будут за доллар давать около 80 рублей.
«Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю — общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70–80 рублей за доллар», — делится первый вице-премьер.
Чтобы дефицит бюджета не расширялся, и мы могли остановиться на запланированной сумме в 2,93 трлн рублей, России необходимо получить минимум 8 трлн от нефти и газа. Осенью предполагалось, что это возможно при цене на нефть в 65 долларов за баррель. Но если котировки снизятся, рубль ослабнет. Или естественным образом, или усилиями Минфина и ЦБ для обеспечения потребностей бюджета и поддержки нефтегазовых экспортеров.
Другим секторам в таком случае придется несладко. Шансы на модернизацию производства снизятся, полного цикла производства у нас, как в Китае, например, нет. Поэтому подорожают от ослабления рубля не только импортные товары, но и отечественные. Прогнозы экспертов противоречивы, потому что обстановка меняется слишком часто. Сколько на самом деле будет стоить рубль, и как от этого изменится жизнь граждан, можно с уверенностью оценить только постфактум.