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Аферисты в сетях. Мошенники выманили у жителя Омской области 1,5 млн рублей

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
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Житель Омской области подарил мошенникам 1,5 млн рублей

Бесплатный сыр только в мышеловке. В этом на горьком опыте убедился житель Нововаршавского района Омской области. Этот опыт стоил ему 1,5 млн рублей.

В отдел омской полиции с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель Нововаршавского района. Сумма ущерба — более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили на сайте омской полиции.

Мужчина повелся на размещенную в Интренете рекламу о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Он оставил свой номер на сайте. «Менеджер» компании позвонил и рассказал о том, как работают инвестиции. Следуя указаниям мошенника, потерпевший скачал нужное приложение и зарегистрировался на площадке. Пробный перевод составил 500 рублей, через пару дней еще один на сумму 8 600 рублей. Мужчину убедили в том, что получаемая прибыль прямо пропорциональна вложенным средствам.

Сначала им была внесена сумма 358 100 рублей. Затем мужчина взял несколько кредитов в разных банках и перевел 1 160 000 рублей на мошеннические счета. Вывести средства, конечно же, не получилось, брокер пропал. Позже ему пришло сообщение о необходимости разблокировать счета, для чего нужно внести еще деньги. Перевод на сумму 50 000 рублей не помог вывести средства. Только в этот момент житель области понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

На сайте омской полиции размещены основные правила предосторожности, которые помогут не оказаться в подобной ситуации.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омская область#Мошенник#Телефонные мошенники#Уголовное дело
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