Аферисты в сетях. Мошенники выманили у жителя Омской области 1,5 млн рублей

В отдел омской полиции с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель Нововаршавского района. Сумма ущерба — более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили на сайте омской полиции.



Мужчина повелся на размещенную в Интренете рекламу о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Он оставил свой номер на сайте. «Менеджер» компании позвонил и рассказал о том, как работают инвестиции. Следуя указаниям мошенника, потерпевший скачал нужное приложение и зарегистрировался на площадке. Пробный перевод составил 500 рублей, через пару дней еще один на сумму 8 600 рублей. Мужчину убедили в том, что получаемая прибыль прямо пропорциональна вложенным средствам.



Сначала им была внесена сумма 358 100 рублей. Затем мужчина взял несколько кредитов в разных банках и перевел 1 160 000 рублей на мошеннические счета. Вывести средства, конечно же, не получилось, брокер пропал. Позже ему пришло сообщение о необходимости разблокировать счета, для чего нужно внести еще деньги. Перевод на сумму 50 000 рублей не помог вывести средства. Только в этот момент житель области понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы.



По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».



На сайте омской полиции размещены основные правила предосторожности, которые помогут не оказаться в подобной ситуации.