Омская библиотека им. Пушкина подготовила мероприятия для меломанов и кинолюбителей

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в «Пушкинке» организовали для омичей бесплатную акцию «Каникулы в библиотеке». С 3 по 5 января прийти могут как взрослые, так и дети, чтобы выбрать мероприятие на свой вкус. Будут экскурсии в самые глубины библиотеки, интерактивные выставки, викторины, игры и лекции.