Омская библиотека им. Пушкина подготовила мероприятия для меломанов и кинолюбителей

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в «Пушкинке» организовали для омичей бесплатную акцию «Каникулы в библиотеке». С 3 по 5 января прийти могут как взрослые, так и дети, чтобы выбрать мероприятие на свой вкус. Будут экскурсии в самые глубины библиотеки, интерактивные выставки, викторины, игры и лекции.
Впервые на базе областной библиотеки организуют кинопоказы для посетителей старше 6. Обещают по 3 сеанса в день, попасть можно на «Кащея Бессмертного», «Дневник мамы первоклассника», «Родителей строгого режима», «Сказку о потерянном времени», и другие фильмы. Полностью увидеть программу можно на сайте библиотеки.
Проведут и музыкальную выставку «Новогодних и Рождественских мелодий» для ценителей винила. Ждут меломанов в зале искусств библиотеки. С учетом интересной «библиотечной» акустики это обещает стать особенным опытом прослушивания.