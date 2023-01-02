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Омская библиотека им. Пушкина подготовила мероприятия для меломанов и кинолюбителей

Сегодня, 13:07
Фото: Город55
иллюстрация
Романтика винила и сказочные кинопоказы. Главная библиотека Омской области решила побаловать омичей на новогодних праздниках новинками и классикой.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в «Пушкинке» организовали для омичей бесплатную акцию «Каникулы в библиотеке». С 3 по 5 января прийти могут как взрослые, так и дети, чтобы выбрать мероприятие на свой вкус. Будут экскурсии в самые глубины библиотеки, интерактивные выставки, викторины, игры и лекции.

Впервые на базе областной библиотеки организуют кинопоказы для посетителей старше 6. Обещают по 3 сеанса в день, попасть можно на «Кащея Бессмертного», «Дневник мамы первоклассника», «Родителей строгого режима», «Сказку о потерянном времени», и другие фильмы. Полностью увидеть программу можно на сайте библиотеки.

Проведут и музыкальную выставку «Новогодних и Рождественских мелодий» для ценителей винила. Ждут меломанов в зале искусств библиотеки. С учетом интересной «библиотечной» акустики это обещает стать особенным опытом прослушивания.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Новый год#Библиотека им. А.С. Пушкина#Мероприятия#Кинопоказ#Музыка
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