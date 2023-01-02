Омичку наградили за службу. Президент отметил медалью заместительницу прокурора

Перед Новым годом Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся работников прокуратуры и других ведомств. Не обошлось в указе и без омичей. Зампрокурора Кировского округа Колеватова Елена награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Отметил президент работников прокуратуры за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную службу.