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Омичку наградили за службу. Президент отметил медалью заместительницу прокурора

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Президент поблагодарил зампрокурора Кировского округа города Омска за службу

Накануне Нового года омский зампрокурора Кировского округа была удостоена высокой награды. Омичка получила по поручению президента Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Омская заместительница прокурора Кировского округа Елена Колеватова удостоилась высокой награды. Указ № 980 от 30 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перед Новым годом Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся работников прокуратуры и других ведомств. Не обошлось в указе и без омичей. Зампрокурора Кировского  округа Колеватова Елена награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Отметил президент работников прокуратуры за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную службу.

Помимо Колеватовой Елены такую же награду получил Сухоносов Илья — руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2022 года Владимир Путин наградил медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени двоих омских железнодорожников:

Путин наградил двух омских железнодорожников
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