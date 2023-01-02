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Новогодняя ночь на службе. Сотрудники экстренных служб — о работе под бой курантов

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
Город55 узнал, как встретят 2023 год дежурные в МЧС и полиции.

«После 12 часов затишье, а потом понеслось — шквал звонков»

Старший инженер областного ГУ МЧС Наталья Бункевич будет работать, пока все остальные сидят за праздничным столом. Она контролирует, как в регионе работает та самая служба «01». Ее подчиненные первыми общаются с людьми, попавшими в беду. Наталья начинала с рядового оператора и дослужилась до поста руководителя смены Центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения. В этом году ей выпало дежурить прямо в новогоднюю ночь.

«Я отношусь к этому спокойно. Это не первое мое дежурство 31 декабря. Праздновать буду уже дома утром — с мужем и сыновьями. Обычно я заранее готовлю их самое любимое блюдо на Новый год — салат „Цезарь“. Думаю, оставят мне немного», — рассказывает Наталья.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Сотрудники службы пожаротушения уже создали себе новогоднюю атмосферу на рабочем месте. И попросили написать: елку они установили и нарядили с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Что советуют и всем остальным. А вот в ночь дежурства, скорее всего, будет не до празднования. Обычно именно в это время больше всего звонков.

«Я заметила: буквально 15 минут, после того, как бьют куранты, затишье. Все встречают Новый год. А потом понеслось, шкал звонков просто. Практически каждую минуту случается какое-нибудь происшествие. В подавляющем большинстве это пожары. И тут диспетчеру очень важно быть еще и психологом. Надо не просто принять вызов, но и как-то успокоить человека, который звонит в отчаянии. Специально для этого мы постоянно учимся и проходим переаттестацию».

«Нас может поздравить министр МЧС России»

Старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области Константин Рубаненко тоже будет работать в новогоднюю ночь. Сюда стекается информация обо всех происшествиях, которые происходят в регионе. Скажем, если где-то рухнет стена дома или произойдет техногенная авария, первыми узнают они.

«Я раньше уже много раз дежурил на Новый год. В этот раз снова выпали мои сутки дежурства согласно графику. Нет такого хочу-не хочу, — рассказал Городу55 Константин Николаевич. — К нам обращаются в любых кризисных ситуациях. Мы корректируем выполнение задач. Если это не пожар — за них отвечает служба „01“, смотрим, какие службы направить на место. Проверяем, достаточно ли сил на месте. Это могут быть энергослужба, газовая, водоканал. У нас есть различные аварийно-спасательные формирования, в том числе по нефтепродуктам. Мы также работаем с головным управлением в Новосибирске и с Национальным центром в Москве. Находимся в постоянном контакте. От нас они получают информацию — как с места, где непосредственно что-то произошло, так и от оперативно-дежурной смены».
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Также МЧС сотрудничает с Центром медицины катастроф. Оттуда в эти дни приходят сообщения о специфических «новогодних травмах». Большинство из них это инциденты, связанные с запуском петард.

«Если позволит оперативная обстановка, поздравим друг друга в оперативной смене, послушаем поздравление президента, попьем чаю с пирогом. У нас проходит селекторное совещание в режиме конференцсвязи с Москвой и Новосибирском, где нас также поздравляют. А в прошлое мое дежурство 31 декабря нас поздравлял наш федеральный министр, когда пробило 12 часов».

«Есть традиция в 12 часов поздравлять всех, кто на дежурстве, по рации»

Полковник полиции Владислав Григорьев руководит дежурной частью УМВД по Омской области. Сюда стекается информация обо всех преступлениях и правонарушениях в регионе. Владислав Станиславович работает здесь с 1993 года, начав с должности оператора «02». Поэтому особенности этой службы знает во всех деталях. Сейчас он контролирует работу других, а раньше нередко и ему самому приходилось дежурить в ночь на 31 декабря. И, кстати, по его многолетним наблюдениям, эти новогодние сутки чуть ли не самые спокойные в году. Люди так увлеченно празднуют окончание старого года и наступление нового, что им некогда красть, грабить и другими способами нарушать закон, шутят полицейские.

«В прошлом году за сутки с 8 утра 31 декабря до 8 утра 1 января зарегистрировано всего 848 сообщений о преступлениях и происшествиях, — говорит Владислав Григорьев. — В обычные дни их бывает за 1500. Самое „веселье“ начинается потом, уже в продолжение новогодних каникул. В основном бытовые конфликты дома, ссоры на почве распития алкоголя. Бывает, что вышла одна компания, вышла вторая — что-то не понравилось. Но на улице таких случаев мало. В эти дни у нас достаточно сил и средств на улицах, чтобы пресекать все эти преступления. Я вообще считаю, что новогодние каникулы слишком продолжительные и преступления начинают совершаться от безделья. Люди устают от таких длинных выходных».
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Также полицейские в новогоднюю ночь помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как ни странно, больше всего происшествий в хорошую погоду. В мороз все  сидят по домам. А в теплую подвыпившие люди выходят гулять, засыпают где-нибудь в сугробе и могут замерзнуть. Больше всего таких празднующих находят и спасают в парках.

Впрочем, в полночь даже полицейские ненадолго отрываются от службы, чтобы встретить Новый год.

«Когда бьют куранты, дежурная часть УМВД России по Омской области поздравляет по рации с Новым годом всех сотрудников, несущих службу. У нас такая практика есть: ровно в 12 часов начальник смены поздравляет по радиоэфиру и наружные службы, и сотрудников дежурных частей и отдельных подразделений с наступившим Новым годом».

Пожелаем, чтобы в это 31 декабря дежурства у всех экстренных служб прошли скучно и можно было бы всю новогоднюю ночь спокойно пить чай с тортом и закусывать мандаринами. Пусть Омск встретит 2023 год без серьезных происшествий!

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
#Анна Микула#Омск#Омская область#Общество#Город#Происшествия
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