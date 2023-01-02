Новогодняя ночь на службе. Сотрудники экстренных служб — о работе под бой курантов

Полковник полиции Владислав Григорьев руководит дежурной частью УМВД по Омской области. Сюда стекается информация обо всех преступлениях и правонарушениях в регионе. Владислав Станиславович работает здесь с 1993 года, начав с должности оператора «02». Поэтому особенности этой службы знает во всех деталях. Сейчас он контролирует работу других, а раньше нередко и ему самому приходилось дежурить в ночь на 31 декабря. И, кстати, по его многолетним наблюдениям, эти новогодние сутки чуть ли не самые спокойные в году. Люди так увлеченно празднуют окончание старого года и наступление нового, что им некогда красть, грабить и другими способами нарушать закон, шутят полицейские.