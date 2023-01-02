Новогодняя ночь на службе. Сотрудники экстренных служб — о работе под бой курантов

Старший инженер областного ГУ МЧС Наталья Бункевич будет работать, пока все остальные сидят за праздничным столом. Она контролирует, как в регионе работает та самая служба «01». Ее подчиненные первыми общаются с людьми, попавшими в беду. Наталья начинала с рядового оператора и дослужилась до поста руководителя смены Центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения. В этом году ей выпало дежурить прямо в новогоднюю ночь.
«Я отношусь к этому спокойно. Это не первое мое дежурство 31 декабря. Праздновать буду уже дома утром — с мужем и сыновьями. Обычно я заранее готовлю их самое любимое блюдо на Новый год — салат „Цезарь“. Думаю, оставят мне немного», — рассказывает Наталья.
Сотрудники службы пожаротушения уже создали себе новогоднюю атмосферу на рабочем месте. И попросили написать: елку они установили и нарядили с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Что советуют и всем остальным. А вот в ночь дежурства, скорее всего, будет не до празднования. Обычно именно в это время больше всего звонков.
«Я заметила: буквально 15 минут, после того, как бьют куранты, затишье. Все встречают Новый год. А потом понеслось, шкал звонков просто. Практически каждую минуту случается какое-нибудь происшествие. В подавляющем большинстве это пожары. И тут диспетчеру очень важно быть еще и психологом. Надо не просто принять вызов, но и как-то успокоить человека, который звонит в отчаянии. Специально для этого мы постоянно учимся и проходим переаттестацию».
Старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области Константин Рубаненко тоже будет работать в новогоднюю ночь. Сюда стекается информация обо всех происшествиях, которые происходят в регионе. Скажем, если где-то рухнет стена дома или произойдет техногенная авария, первыми узнают они.
«Я раньше уже много раз дежурил на Новый год. В этот раз снова выпали мои сутки дежурства согласно графику. Нет такого хочу-не хочу, — рассказал Городу55 Константин Николаевич. — К нам обращаются в любых кризисных ситуациях. Мы корректируем выполнение задач. Если это не пожар — за них отвечает служба „01“, смотрим, какие службы направить на место. Проверяем, достаточно ли сил на месте. Это могут быть энергослужба, газовая, водоканал. У нас есть различные аварийно-спасательные формирования, в том числе по нефтепродуктам. Мы также работаем с головным управлением в Новосибирске и с Национальным центром в Москве. Находимся в постоянном контакте. От нас они получают информацию — как с места, где непосредственно что-то произошло, так и от оперативно-дежурной смены».
Также МЧС сотрудничает с Центром медицины катастроф. Оттуда в эти дни приходят сообщения о специфических «новогодних травмах». Большинство из них это инциденты, связанные с запуском петард.
«Если позволит оперативная обстановка, поздравим друг друга в оперативной смене, послушаем поздравление президента, попьем чаю с пирогом. У нас проходит селекторное совещание в режиме конференцсвязи с Москвой и Новосибирском, где нас также поздравляют. А в прошлое мое дежурство 31 декабря нас поздравлял наш федеральный министр, когда пробило 12 часов».
Полковник полиции Владислав Григорьев руководит дежурной частью УМВД по Омской области. Сюда стекается информация обо всех преступлениях и правонарушениях в регионе. Владислав Станиславович работает здесь с 1993 года, начав с должности оператора «02». Поэтому особенности этой службы знает во всех деталях. Сейчас он контролирует работу других, а раньше нередко и ему самому приходилось дежурить в ночь на 31 декабря. И, кстати, по его многолетним наблюдениям, эти новогодние сутки чуть ли не самые спокойные в году. Люди так увлеченно празднуют окончание старого года и наступление нового, что им некогда красть, грабить и другими способами нарушать закон, шутят полицейские.
«В прошлом году за сутки с 8 утра 31 декабря до 8 утра 1 января зарегистрировано всего 848 сообщений о преступлениях и происшествиях, — говорит Владислав Григорьев. — В обычные дни их бывает за 1500. Самое „веселье“ начинается потом, уже в продолжение новогодних каникул. В основном бытовые конфликты дома, ссоры на почве распития алкоголя. Бывает, что вышла одна компания, вышла вторая — что-то не понравилось. Но на улице таких случаев мало. В эти дни у нас достаточно сил и средств на улицах, чтобы пресекать все эти преступления. Я вообще считаю, что новогодние каникулы слишком продолжительные и преступления начинают совершаться от безделья. Люди устают от таких длинных выходных».
Также полицейские в новогоднюю ночь помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как ни странно, больше всего происшествий в хорошую погоду. В мороз все сидят по домам. А в теплую подвыпившие люди выходят гулять, засыпают где-нибудь в сугробе и могут замерзнуть. Больше всего таких празднующих находят и спасают в парках.
Впрочем, в полночь даже полицейские ненадолго отрываются от службы, чтобы встретить Новый год.
«Когда бьют куранты, дежурная часть УМВД России по Омской области поздравляет по рации с Новым годом всех сотрудников, несущих службу. У нас такая практика есть: ровно в 12 часов начальник смены поздравляет по радиоэфиру и наружные службы, и сотрудников дежурных частей и отдельных подразделений с наступившим Новым годом».
Пожелаем, чтобы в это 31 декабря дежурства у всех экстренных служб прошли скучно и можно было бы всю новогоднюю ночь спокойно пить чай с тортом и закусывать мандаринами. Пусть Омск встретит 2023 год без серьезных происшествий!