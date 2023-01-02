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Исторический «лофт». В Омске поэтажно выставили на продажу здание-памятник

Сегодня, 12:08
Фото: скриншот агрегатора объявлений Домклик

Многострадальный омский дом-памятник И. А. Каргенюк распродают поэтажно

Минута пешком до «метро». Историческое здание на Красном Пути решили распродать. 1 этаж выставили за 33 млн рублей, а 2 — за 48 млн рублей.

На известных сайтах о продаже недвижимости обновились объявления, касающиеся исторического здания в центре Омска. 123-летний «Жилой дом И. А. Каргенюк» распродают поэтажно. Еще с начала декабря «висит» предложение по 2 этажу здания, предлагают выкупить или «стены», или готовый бизнес за 48 млн рублей. Здание пока арендует магазин одежды.

30 декабря появилось предложение выкупить и 1 этаж площадью 330 кв. м. Его выставили дешевле, за 33 млн рублей. Несмотря на то, что еще в 2019 году минкульт через суд потребовал отремонтировать здание, выглядит оно позаброшенным, как раз в стиле «лофт». Оно и неудивительно, ИП Сергей Волощенко пытается продать дом не впервые. Купить первый этаж ему удалось в 2019 году почти за 12 млн рублей. Теперь «лофт-пространство» в самом центре Омска, в минутной шаговой доступности до «метро», снова ждет хозяина.

Фото: скриншот агрегатора объявлений Домклик
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#Дарья Зыкова#Омск#Памятник#Город#Новости#Архитектура#Исторические здания#Продажа
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