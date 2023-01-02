Исторический «лофт». В Омске поэтажно выставили на продажу здание-памятник

30 декабря появилось предложение выкупить и 1 этаж площадью 330 кв. м. Его выставили дешевле, за 33 млн рублей. Несмотря на то, что еще в 2019 году минкульт через суд потребовал отремонтировать здание, выглядит оно позаброшенным, как раз в стиле «лофт». Оно и неудивительно, ИП Сергей Волощенко пытается продать дом не впервые. Купить первый этаж ему удалось в 2019 году почти за 12 млн рублей. Теперь «лофт-пространство» в самом центре Омска, в минутной шаговой доступности до «метро», снова ждет хозяина.