Доска экологического почета. Юные лесничие за 2022 год высадили 19 тысяч саженцев

Пресс-служба Омской области сообщила об итогах работы школьных лесничеств региона. За 2022 год дети проделали огромную работу — высадили 19 тысяч деревьев на 8,7 га. Больше всего потрудились ребята из «Лесовичка» Муромцевской школы № 1. Их лесничество самое старейшее в области, ему исполнилось 40 лет. И в юбилейный год они высадили 11 тысяч сосен.