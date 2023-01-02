Доска экологического почета. Юные лесничие за 2022 год высадили 19 тысяч саженцев

Пресс-служба Омской области сообщила об итогах работы школьных лесничеств региона. За 2022 год дети проделали огромную работу — высадили 19 тысяч деревьев на 8,7 га. Больше всего потрудились ребята из «Лесовичка» Муромцевской школы № 1. Их лесничество самое старейшее в области, ему исполнилось 40 лет. И в юбилейный год они высадили 11 тысяч сосен.
Всего ребята из лесничеств изготовили 374 кормушки, весной смастерили 171 скворечник, заготовили кормов 173 кг. Собирали дети ягоды, семена, кедровые орехи, шишки и желуди. «Экос» из Усть-Ишима придумал сделать съедобные кормушки из муки, желатина, воды и овсянки, с добавлением ягод.
Дети заготавливают будущие деревья заранее, сами. В мае «Лесной дозор» из Тевриза вместе со специалистами лесхоза высадил 500 желудей и 2000 семян сосны. Из этого вырастут сеянцы, которые, после должной заботы можно будет переместить в лес.
Ребята не только высеивали лес и собирали корма. «Муравейник» из Омского района обработал весной раны на березах в период сокодвижения и обрабатывал лес от непарного шелкопряда.
12 га леса школьники очистили от мусора за год, убирались на берегах озер и рек, помогали обустраивать 22 зоны отдыха, создали 7 экотроп. Всего в Омской области действует 18 школьных лесничеств, в которых состоит 475 юных работников. Лучшими в этом году стали тевризские «Тайга» и «Лесной дозор», а также муромцевский «Первоцвет».