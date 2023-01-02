Дорожная инфраструктура. Омские светофоры требовали ремонта и обслуживания тысячи раз

Выяснилось, что сотрудники выезжали чинить светофоры 4823 раза, а заявки на починку дорожных знаков в 2022 году отрабатывались 1042 раза. Более 13,5 тысяч раз приходилось чистить стойки знаков и светофоров от объявлений.