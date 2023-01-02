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Дорожная инфраструктура. Омские светофоры требовали ремонта и обслуживания тысячи раз

Сегодня, 08:43
Фото: телеграмм-канал мэра Омска

Омские светофоры за год почти 5 тысяч раз выходили из строя

Внушительные цифры. В Омске подсчитали, сколько раз за 2022 год ломались светофоры, как часто приходилось чинить дорожные знаки или снимать со стоек объявления.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграмм-канале, что в «УДХБ» свели воедино информацию о работе «Транссигнала» — муниципальной компании, занимающейся обслуживанием знаков и светофоров в Омске.

Выяснилось, что сотрудники выезжали чинить светофоры 4823 раза, а заявки на починку дорожных знаков в 2022 году отрабатывались 1042 раза. Более 13,5 тысяч раз приходилось чистить стойки знаков и светофоров от объявлений.

Установили за 2022 год 18 новых светофоров типа «Т7» и 1299 дорожных знаков, нанесли около 45 тыс. кв. м. свежей разметки.

Напомним, в конце осени омичей возмутили «лишние» дорожные знаки на улицах Омска:

Один знак хорошо, а два — много. Омичи возмущены появлением «лишних» дорожных знаков
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Сергей шелест#УДХБ#Дорожные знаки#Светофоры#Статистика#Обслуживание
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