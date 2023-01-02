Дорожная инфраструктура. Омские светофоры требовали ремонта и обслуживания тысячи раз

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграмм-канале, что в «УДХБ» свели воедино информацию о работе «Транссигнала» — муниципальной компании, занимающейся обслуживанием знаков и светофоров в Омске.
Выяснилось, что сотрудники выезжали чинить светофоры 4823 раза, а заявки на починку дорожных знаков в 2022 году отрабатывались 1042 раза. Более 13,5 тысяч раз приходилось чистить стойки знаков и светофоров от объявлений.
Установили за 2022 год 18 новых светофоров типа «Т7» и 1299 дорожных знаков, нанесли около 45 тыс. кв. м. свежей разметки.
Напомним, в конце осени омичей возмутили «лишние» дорожные знаки на улицах Омска: