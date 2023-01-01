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Вандалы срубили ель на Аллее памяти в Омске

Сегодня, 09:16
Фото: «Омск Live»
Это произошло на Левом берегу.

Неприятный инцидент случился в Омске в канун Нового года. Кто-то из местных жителей решил сэкономить пару сотен рублей на покупке праздничного дерева и срубил елочку на Аллее памяти.

Фото: «Омск Live»

По словам очевидцев, разместивших пост в соцсетях, все произошло возле школы № 36 на улице Бережного в микрорайоне «Звездный».

В пресс-службе мэрии Омска уже отредактировали на это сообщение:

«По данному факту председателем КТОСа „Левобережный-9“ направлено заявление в ОП 2 для выяснения личности виновных и привлечению их к ответственности», — сообщили в ведомстве.
#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Омск#Соцсети#Анна Микула
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