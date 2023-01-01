Вандалы срубили ель на Аллее памяти в Омске

Неприятный инцидент случился в Омске в канун Нового года. Кто-то из местных жителей решил сэкономить пару сотен рублей на покупке праздничного дерева и срубил елочку на Аллее памяти.
По словам очевидцев, разместивших пост в соцсетях, все произошло возле школы № 36 на улице Бережного в микрорайоне «Звездный».
В пресс-службе мэрии Омска уже отредактировали на это сообщение:
«По данному факту председателем КТОСа „Левобережный-9“ направлено заявление в ОП 2 для выяснения личности виновных и привлечению их к ответственности», — сообщили в ведомстве.