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В полиции опровергли информацию о взрыве в Омске

Сегодня, 04:25
Слухи о ЧП, якобы случившемся в новогоднюю ночь, начали распространять местные телеграм-каналы.

Видимо, полное информационное  затишье, какое обычно бывает под Новый год, заставило омичей придумывать новости.

В телеграм-каналах начали распространять пугающие слухи о взрыве, случившемся в ночь на 1 января. В качестве доказательства к постам прилагалось видео с каким-то горящим частным домом. 

«В связи с распространением в телеграм-каналах информации о взрыве в Омске, поясняем, что похожих сообщений в дежурные части УМВД России по Омской области не поступало»,  опровергли это сообщение в пресс-службе областного УМВД.

В областном ГУ МЧС также подтвердили, что никаких подобных ЧП минувшей ночью в регионе не было.

#Анна Микула#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область
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