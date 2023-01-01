Видимо, полное информационное затишье, какое обычно бывает под Новый год, заставило омичей придумывать новости.
В телеграм-каналах начали распространять пугающие слухи о взрыве, случившемся в ночь на 1 января. В качестве доказательства к постам прилагалось видео с каким-то горящим частным домом.
«В связи с распространением в телеграм-каналах информации о взрыве в Омске, поясняем, что похожих сообщений в дежурные части УМВД России по Омской области не поступало», – опровергли это сообщение в пресс-службе областного УМВД.
В областном ГУ МЧС также подтвердили, что никаких подобных ЧП минувшей ночью в регионе не было.