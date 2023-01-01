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В Омской мэрии ищут зама Махини на ставку до 54 тысяч рублей

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI
Новый сотрудник будет заниматься вопросами аренды и приватизации.

Мэрия Омска объявила о поиске заместителя директора департамента имущественных отношений.

Новый сотрудник будет заниматься вопросами аренды и приватизации недвижимости. За это ему предлагают зарплату от 44 до 54 тысяч рублей.

Ранее глава департамента Дмитрий Махиня неоднократно сетовал во время отчетов в горсовете на нехватку специалистов. Из-за этого, например, департамент не успевает разбираться с теми, кто не платит аренду за пользование муниципальной землей. Часто время для подачи исков в суд оказывается просроченным и город теряет миллионы рублей.

Напомним, кадровые проблемы в горадминистрации случаются регулярно. Наиболее острыми они были в 2021 году, когда искали руководителей сразу четырех департаментов: финансов, экономической политики, культуры и транспорта.

#Анна Микула#Общество#Город#Экономика#Омск#Мэрия
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