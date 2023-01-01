Мэрия Омска объявила о поиске заместителя директора департамента имущественных отношений.
Новый сотрудник будет заниматься вопросами аренды и приватизации недвижимости. За это ему предлагают зарплату от 44 до 54 тысяч рублей.
Ранее глава департамента Дмитрий Махиня неоднократно сетовал во время отчетов в горсовете на нехватку специалистов. Из-за этого, например, департамент не успевает разбираться с теми, кто не платит аренду за пользование муниципальной землей. Часто время для подачи исков в суд оказывается просроченным и город теряет миллионы рублей.
Напомним, кадровые проблемы в горадминистрации случаются регулярно. Наиболее острыми они были в 2021 году, когда искали руководителей сразу четырех департаментов: финансов, экономической политики, культуры и транспорта.