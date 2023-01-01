Ранее глава департамента Дмитрий Махиня неоднократно сетовал во время отчетов в горсовете на нехватку специалистов. Из-за этого, например, департамент не успевает разбираться с теми, кто не платит аренду за пользование муниципальной землей. Часто время для подачи исков в суд оказывается просроченным и город теряет миллионы рублей.