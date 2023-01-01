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В Омске вырос размер платы за капремонт и содержание жилья

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI
Подорожание произошло с 1 января 2023 года.

Новый год принес с собой увеличение размера оплаты за капремонт и содержание жилья.

Первое подорожает на 41 копейку с каждого метра жилья.

Также произошла ежегодная индексация платы за содержание жилья. Максимальный размер увеличения – до 6,93%

«В наиболее часто встречающихся в Омске типах домов — 5-этажных и 9-этажных многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, с газовыми плитами, плата на 2023 год по договору управления составит 24,58 и 34,97 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц соответственно», — пояснили в пресс-службе мэрии Омска.

Впрочем, жильцы могут сами определить размер платы за обслуживание жилья по предложению УК или ТСЖ.

Напомним, в прошлом году стоимость коммунальных услуг поднималась дважды, а плата за газ — три раза.

#Анна Микула#Общество#Город#Статистика#Омск#Деньги
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