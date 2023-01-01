gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 2023, 05:37

Published 1 января 2023, 05:37

Modified 1 января 2023, 05:40

Updated 1 января 2023, 05:40

В Омске вырос размер платы за капремонт и содержание жилья

В Омске вырос размер платы за капремонт и содержание жилья

1 января 2023, 05:37
Фото: 1MI
Подорожание произошло с 1 января 2023 года.

Новый год принес с собой увеличение размера оплаты за капремонт и содержание жилья.

Первое подорожает на 41 копейку с каждого метра жилья.

Также произошла ежегодная индексация платы за содержание жилья. Максимальный размер увеличения – до 6,93%

«В наиболее часто встречающихся в Омске типах домов — 5-этажных и 9-этажных многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, с газовыми плитами, плата на 2023 год по договору управления составит 24,58 и 34,97 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц соответственно», — пояснили в пресс-службе мэрии Омска.

Впрочем, жильцы могут сами определить размер платы за обслуживание жилья по предложению УК или ТСЖ.

Напомним, в прошлом году стоимость коммунальных услуг поднималась дважды, а плата за газ — три раза.

#Анна Микула#Общество#Город#Омск#Статистика#Деньги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика