Рассказываем о рекордном повышении МРОТ, денежной реформе, ликвидации Пенсионного фонда, новом универсальном пособии на детей и других законах, которые вступят в силу с 1 января.

На сколько повысят минимальный размер оплаты труда в 2023 году?

Как изменится прожиточный минимум в 2023 году?

Какой прожиточный минимум установили в Омской области?

Повысят ли пенсии в 2023 году?

Правительство ликвидирует Пенсионный фонд, кто займется выплатами?

Что за новое единое пособие начнет действовать с 1 января?

Увеличится ли материнский капитал в 2023 году?

На каких условиях будет выдаваться льготная ипотека в 2023 году?

Можно ли будет в новом году оформить льготный автокредит?

Что изменится в налогах в 2023 году?

Как изменится выплата заработной платы и отпускных в 2023 году?

Что нового появится в трудовой книжке после 1 января?

С 2023 года работники на ГПХ смогут получать больничные?

Какая денежная реформа пройдет в 2023 году?

В какой срок нужно заплатить штраф в 2023 году?

За какие услуги придется платить водителям в 2023 году?