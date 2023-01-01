С началом нового, 2023 года в России, в том числе и в Омской области, начнет действовать целый ряд законов и законодательных инициатив, которые затронут и изменят без преувеличения жизнь каждого жителя страны и региона. Город55 собрал все самые значимые нововведения в социальной, экономической финансовой и других сферах.
С 1 января 2023 года в России рекордно повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он подрастет сразу на 6,3%, до 16 242 рублей, вместо прежних 15 279 рублей. Таким образом, федеральный показатель МРОТ повысится на 963 рубля.
Что касается Омской области, то с 1 июня 2022 года в регионе действовал показатель в 15 279 рублей, который умножался на районный коэффициент в 1.15, после чего получалось 17 570.85 рубля. Теперь по новым нормам к районному коэффициенту будут плюсовать тот самый федеральный МРОТ в 16 242 рубля. В итоге с 1 января 2023 года минимальная планка зарплат для омичей составит 18 678.3 рубля.
С началом нового года в России увеличивается и прожиточный минимум. Рост составит 3,3%. Единые измененные федеральные показатели будут выглядеть так:
По постановлению правительства Омской области от 15 декабря 2022 года величина прожиточного минимума в регионе в 2023 году установлена в следующих значениях:
по основным социально-демографическим группам:
С 2023 года начнут действовать новые параметры индексации страховой пенсии, которые разработало Министерство труда и социального развития РФ. Планируется, что по 2025 год в среднем ежегодно пенсионные выплаты будут повышаться на 6,8%.
По плановой индексации в наступающем году минимальный размер пенсии подрастет до 12 363 рублей, а среднегодовая пенсия по стране увеличится до уровня в 22 174 рубля.
В 2023 году, по сути, будут ликвидированы сразу две структуры — Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. На их базе будет создана единая структура — Социальный фонд России (СФР).
Собственно, вновь созданное ведомство и займется всей работой с пенсионерами, выплатой ежемесячных пособий и платежей. Между тем все нормативные акты ликвидируемых ПФР и ФСС будут действовать вплоть до издания нового акта СФР.
Отметим, что создание единого органа никак не отразится на датах доставки пенсий и пособий, они останутся неизменными. Все справки и выписки, как и ранее, можно будет получить на «Госуслугах» или в МФЦ.
С 2023 года Минтруд вводит в стране универсальное пособие для семей с детьми и беременных женщин. Такая мера позволит объединить все существующие выплаты для родителей и будущих мам с низким уровнем дохода. Для того чтобы получить новый вид социальной поддержки, нужно будет обращаться во вновь созданный Социальный фонд России.
Расскажем, кому же будут положены выплаты по новому универсальному пособию:
По сути, новая система просто объединит в себе все меры поддержки, которые действуют в России и направлены на улучшение жизни малоимущих граждан. В частности это:
В следующем году материнский капитал проиндексируют на 12,4%. В данный момент размер маткапитала составляет 524.4 тысячи рублей при рождении (усыновлении) первого ребенка и 693.1 тысячи рублей на второго, либо 168.6 тысячи рублей, если семья уже получала средства за первенца.
Увеличение запланировано на 1 февраля 2023 года, после чего семьи с детьми смогут рассчитывать на 589.6 тысячи рублей и 779 тысяч рублей на первого и второго детей соответственно.
Отметим, что маткапитал будет проиндексирован и для тех, кто уже оформил эту меру поддержки на первого ребенка, но еще не получал на второго, а также для семей, у которых осталась часть неиспользованных средств капитала. Скажем, если граждане в 2022 году получили выплату за рождение первенца, а в 2023 году у них родится второй ребенок, то в 2023 году они получат не 168.6 тысяч рублей, а почти 190 тысяч рублей.
По поручению Владимира Путина программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года — именно до этого срока должен быть заключен договор с банком. Однако с 1 января 2023 года изменятся некоторые условия ее получения. Основное новшество — это повышение ставки до 8% годовых. При этом если вы успели оформить ипотеку до 31 декабря 2022 года, то для вас будет действовать прежняя ставка в 7%.
Максимальная сумма займа по этой программе для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья.
Министерство промышленности и торговли продлило программу льготного автокредитования до конца 2023 года. Купить автомобиль по этой программе можно будет со скидкой до 20–25%. При этом, как и раньше, речь идет только о новых автомобилях всех моделей УАЗ, LADA, ГАЗ и китайского Haval, которые собирают на заводе в Туле, а также электромобилей Evolute липецкого завода «Моторинвест». Между тем стоимость авто, попадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1.5 до 2 млн рублей.
Отметим, что данное предложение доступно не всем гражданам страны, а лишь:
С 1 января нового года в России вводится Единый налоговый платеж — физические и юридические лица будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы одним единым платежом, а налоговая инспекция сама распределит поступившие денежные средства.
Второй момент — это изменения в НДФЛ. С 1 января 2023 для физических лиц будет установлен новый срок уплаты этого налога в бюджет: перечислить денежные средства будет необходимо до 28 числа текущего месяца. При этом сдвинулся и расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, — вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.
Повышение минимального размера оплаты труда в 2023 году обязывает всех без исключения работодателей повысить заработную плату своим работникам до уровня нового МРОТ.
С нового года изменится и порядок выплаты отпускных. Теперь их должны выплатить за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска. Последнее касается тех, кто получает зарплату через кассу, а тем, кто получает на банковскую карту, бухгалтерия будет обязана перечислить отпускные не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск.
С нового года в России вводится новая форма трудовой книжки и вкладыша к ней. Сами бланки трудовых станут защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты «В». Объемнее станут сами книжки и вкладыши: 14 и 12 разворотов соответственно, а разделы с награждениями, напротив, уменьшатся: до 7 и 5 разворотов.
Отметим, что старые трудовые книжки и бланки вкладышей, которые хранятся у работодателей, будут действительны без ограничения сроков.
В новом году все сотрудники, которые работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ), получили право на выплату пособия по временной нетрудоспособности (больничный), по беременности и родам и по уходу за ребенком.
С 1 января в России начинает действовать новое платежное средство — цифровой рубль. Благодаря этому все жители страны получат возможность использовать цифровые деньги для оплаты своих счетов.
С 1 января увеличивается период, в течение которого можно оплатить назначенный штраф: вместо 10 его продлили до 20 дней.
При этом если внести весь платеж в первые 10 дней, то будет действовать скидка в 50%.
В новом году водителям придется раскошелиться за услуги, которые ранее были для них бесплатными. Так, установлены государственные пошлины следующих размеров:
Помимо этого, с 800 до 1500 рублей подняли пошлину за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией.
Отметим, что с 1 января отменяется скидка в 30% при оплате госпошлин через портал Госуслуг.
С начала года все долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления каких-либо бумажных документов.