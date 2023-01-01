Тимофею Ильичу 22 года! В год Кота в Омске нашли хвостатого старожила

К Тимофею Ильичу даже хозяева обращаются по отчеству. Шутка ли — в этом году котику исполнится 22 года.
«Недавно врач в ветеринарной клинике сказал, что в Омске в таком возрасте не осталось ни одного кота. Получается что я самый старый кот в городе!», — пишет в соцсетях от лица питомца хозяйка Ольга Аверьянова.
Омичи в комментариях желают олицетворению года Кота справить 30-летний юбилей и интересуются секретом его долголетия. Оказалось, все дело в правильном питании, Тимофей Ильич ест натуральный корм.
Также выяснилось, что на звание самого старого кота Омска есть и другие претенденты. Тезке Тимофея Ильича Тимофею Ивановичу в этом году также исполнится 22 года. Такого же возраста достигнут котики по имени Рыжик и Зюзя.