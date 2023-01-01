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Тимофею Ильичу 22 года! В год Кота в Омске нашли хвостатого старожила

Сегодня, 06:22
Фото: Ольга Аверьянова, «Омск ВК»
Хозяева рассказывают в соцсетях про своего питомца, дожившего до такого солидного возраста.

К Тимофею Ильичу даже хозяева обращаются по отчеству. Шутка ли — в этом году котику исполнится 22 года.

«Недавно врач в  ветеринарной клинике сказал, что в Омске в таком возрасте не осталось ни одного кота. Получается что я самый старый кот в городе!», — пишет в соцсетях от лица питомца хозяйка Ольга Аверьянова.

Омичи в комментариях желают олицетворению года Кота справить 30-летний юбилей и интересуются секретом его долголетия. Оказалось, все дело в правильном питании, Тимофей Ильич ест натуральный корм.

Также выяснилось, что на звание самого старого кота Омска есть и другие претенденты. Тезке Тимофея Ильича Тимофею Ивановичу в этом году также исполнится 22 года. Такого же возраста достигнут котики по имени Рыжик и Зюзя.

#Анна Микула#Общество#Город#Омск#Омская область#Соцсети
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