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Подарок на Новый год. Поселок на юге Омской области 1 января отключили от воды

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
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Поселок в Омской области 1 января оставили без воды.

Жители поселка Черлак в Омской области лишились воды в первый день 2023 года.

Утром 1 января жители поселка Черлак обнаружили, что не могут воспользоваться водопроводом: примерно с 11 часов водоснабжение оказалось перекрыто. Об этом Городу55 рассказали обеспокоенные жители.

В администрации Черлакского района сообщили, что воду отключили из-за аварии на перекрестке улиц А. Буя — 3-я Северная. В ведомстве заверили, что на месте работают аварийные службы, и водоснабжение восстановят в ближайшие часы.

«Сегодня в 12.00 было произведено экстренное отключение водоснабжения поселка в связи с порывом на глубинном водопроводе по ул. А-Буя -3 Северная. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — сообщили в администрации и принесли извинения за неудобства. Интересно, что под записью с этим оповещением ведомство закрыло комментарии.

По словам местных жителей, спустя восемь часов после отключения вода все еще недоступна. Точные сроки восстановления водоснабжения в районной администрации не приводят.

Отметим, что проблема водоснабжения в поселке Черлак обострилась в последние несколько лет. Из-за частых порывов на водопроводе жители регулярно лишаются водоснабжения. Эта проблема касается не только жителей Черлака.

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#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Омская область#Вода#Холодная вода#Отключение воды#Новости
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