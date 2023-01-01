Называны три фильма, ставшие лидерами проката в Омске

Ушедший год стал кризисным для омских кинотеатров, едва переживших изоляцию во время пандемии в 2021-м и столкнувшихся с санкциями в 2022-м. С рынка ушли все голливудские фильмы, собиравшие до 80% кассы в кинотеатрах.