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Называны три фильма, ставшие лидерами проката в Омске

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI

Фильм «Последний богатырь» стал лидером проката в Омске

Несмотря на кризис в индустрии, зрители продолжают ходить в кино.

Ушедший год стал кризисным для омских кинотеатров, едва переживших изоляцию во время пандемии в 2021-м и столкнувшихся с санкциями в 2022-м. С рынка ушли все голливудские фильмы, собиравшие до 80% кассы в кинотеатрах.

Тем не менее, зрители продолжали ходить в кино — на то, что осталось в прокате.

По данным Единой федеральной системы сведений о показах фильмов, лидером проката за год в Омске стал «Последний богатырь: Посланник тьмы», собравший 16,5 млн рублей.

На втором и третьем месте «Анчартед: На картах не значится» и «Сердце Пармы». Они заработали 11,2 млн и 9 млн рублей соответственно.

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#Анна Микула#Общество#Город#Экономика#Статистика#Омск#Деньги
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