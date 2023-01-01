Называны три фильма, ставшие лидерами проката в Омске

Ушедший год стал кризисным для омских кинотеатров, едва переживших изоляцию во время пандемии в 2021-м и столкнувшихся с санкциями в 2022-м. С рынка ушли все голливудские фильмы, собиравшие до 80% кассы в кинотеатрах.
Тем не менее, зрители продолжали ходить в кино — на то, что осталось в прокате.
По данным Единой федеральной системы сведений о показах фильмов, лидером проката за год в Омске стал «Последний богатырь: Посланник тьмы», собравший 16,5 млн рублей.
На втором и третьем месте «Анчартед: На картах не значится» и «Сердце Пармы». Они заработали 11,2 млн и 9 млн рублей соответственно.