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Posted 1 января 08:55

Published 1 января 08:55

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Начало СВО и предотвращение нападения НАТО: главные итоги года в РФ

1 января 08:55
Фото: 1MI
В России подвели итоги года, главным событием которого можно назвать начало спецоперации и предотвращение нападения НАТО.

Спецоперация началась с 24 февраля, но этому предшествовала массовая эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Ростовскую область. Причиной стала информация о намерении Украины совершить нападение на эти территории. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Ход боевых действий показал, что противник готовился к широкомасштабной войне против Донбасса и России. Украина планировала нападение с поддержкой НАТО. 

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Киевский режим заявлял о планах создать ядерное оружие, но сейчас эти угрозы удалось нейтрализовать. В целом стало понятно, что Запад не собирался решать украинский кризис дипломатическим путем. А это говорит о том, что решение о начале СВО было правильным и своевременным. 

В данный момент у РФ есть возможности и силы, чтобы не допустить разделения русского народа.

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