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Морозы в -37, кот-старожил и угон автобуса. Омск сегодня

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Итоги первого дня 2023 года по версии Города55.

Новость № 1.

В Омской области год начался с лютых морозов. В ночь на 1 января, по данным Обь-Иртышского УГМС, на севере было до -36 градусов. А ночью в понедельник, 2 января, там же прогнозируют до -37.

Больше всего в морозы страдают птицы. Отправляясь на прогулку, не забывайте брать гостинцы для пернатых. Этим вы спасете им жизнь.

До минус 37 градусов. Новый 2023 год в Омской области начнется с морозов
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Новость № 2.

В год Кота в Омске нашли его настоящий символ. Питомцу, которого зовут Тимофеем Ильичем, в 2023-м исполнится 22 года. Дожить до такого солидного возраста котику помогло хорошее здоровье и правильное питание, рассказала его хозяйка.

Будьте, как Тимофей Ильич, не передайте в новогодние праздники!

Тимофею Ильичу 22 года! В год Кота в Омске нашли хвостатого старожила
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Новость № 3.

Трагикомическая история приключилась под Новый год с водителем пассажирского автобуса в Омске.

На конечной остановке мужчина ненадолго зашел в магазин. В этот момент на автобусе решил прокатиться неизвестный. 

Правда, далеко он не уехал, влетев в жилой дом. После этого незадачливого угонщика и след простыл. Сейчас его ищут полицейские.

Омич угнал автобус, пока водитель ходил в магазин
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#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область#Соцсети#Анна Микула
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