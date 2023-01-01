Морозы в -37, кот-старожил и угон автобуса. Омск сегодня

В Омской области год начался с лютых морозов. В ночь на 1 января, по данным Обь-Иртышского УГМС, на севере было до -36 градусов. А ночью в понедельник, 2 января, там же прогнозируют до -37.
Больше всего в морозы страдают птицы. Отправляясь на прогулку, не забывайте брать гостинцы для пернатых. Этим вы спасете им жизнь.
В год Кота в Омске нашли его настоящий символ. Питомцу, которого зовут Тимофеем Ильичем, в 2023-м исполнится 22 года. Дожить до такого солидного возраста котику помогло хорошее здоровье и правильное питание, рассказала его хозяйка.
Будьте, как Тимофей Ильич, не передайте в новогодние праздники!
Трагикомическая история приключилась под Новый год с водителем пассажирского автобуса в Омске.
На конечной остановке мужчина ненадолго зашел в магазин. В этот момент на автобусе решил прокатиться неизвестный.
Правда, далеко он не уехал, влетев в жилой дом. После этого незадачливого угонщика и след простыл. Сейчас его ищут полицейские.