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130 человек погибли за год на пожарах в Омской области

Сегодня, 08:38
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В областном ГУ МЧС подводят печальные итоги ушедшего 2022-го.

В минувшем году в Омской области произошло более 7 300 пожаров. Самые страшные случились 6 мая. Тогда горел практически весь регион — 135 вызовов за сутки. Ситуацию усугубили засушливая погода и шквалистый ветер.

Больше всего в тот день пострадали Навываевск и поселок Новоалександровка. В общей сложности почти 200 семей остались без крова, один человек погиб. С последствиями этого стихийного бедствия пострадавшие разбираются до сих пор.

В общей сложности в 2022 году на пожарах в Омской области погибли 130 человек, еще 153 получили травмы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

 

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#Анна Микула#Общество#Происшествия#Пожары#Омск#Омская область#Пожар в Называевске#Пожар с погибшими
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