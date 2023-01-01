В минувшем году в Омской области произошло более 7 300 пожаров. Самые страшные случились 6 мая. Тогда горел практически весь регион — 135 вызовов за сутки. Ситуацию усугубили засушливая погода и шквалистый ветер.
Больше всего в тот день пострадали Навываевск и поселок Новоалександровка. В общей сложности почти 200 семей остались без крова, один человек погиб. С последствиями этого стихийного бедствия пострадавшие разбираются до сих пор.
В общей сложности в 2022 году на пожарах в Омской области погибли 130 человек, еще 153 получили травмы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.