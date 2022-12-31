В Омске ввели в эксплуатацию небоскреб с двухуровневыми квартирами на месте частника

Всего было 66 однокомнатных квартир, ценник на которые начинается от 4,5 млн за площадь 41 кв. м; 46 двухкомнатных от 5 млн и 44 кв. м; и 13 трехкомнатных. Примечателен дом тем, что в нем сделали двухэтажные квартиры, самая дешевая из которых стоит 8 с лишним млн рублей. Самая же дорогая квартира в доме, продающаяся сейчас — двухуровневая, на 3 комнаты, площадью 105 кв. м, почти за 9,5 млн рублей.