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В Омске ввели в эксплуатацию небоскреб с двухуровневыми квартирами на месте частника

Сегодня, 07:38
«НордСтрой» сдал 13-этажку на 5-й Северной. Состоятельные омичи раскупили квартиры почти подчистую.

В омском «Северном сиянии» осталось только 19 из 125 квартир на момент ввода в эксплуатацию дома № 124 на 5-й Северной. Разрешили использовать элитный дом перед самым Новым годом, департамент транспорта выдал разрешение 28 декабря. Отметим, что разрешили строительство 19 апреля 2022 года. За это время построили квартир на общую площадь в 6577,9 кв. м.

Всего было 66 однокомнатных квартир, ценник на которые начинается от 4,5 млн за площадь 41 кв. м; 46 двухкомнатных от 5 млн и 44 кв. м; и 13 трехкомнатных. Примечателен дом тем, что в нем сделали двухэтажные квартиры, самая дешевая из которых стоит 8 с лишним млн рублей. Самая же дорогая квартира в доме, продающаяся сейчас — двухуровневая, на 3 комнаты, площадью 105 кв. м, почти за 9,5 млн рублей.

Напомним, что в мае проект обсудили в мэрии, предполагалось, что новый микрорайон сделает жилье для омичей доступным. Пока стройка продолжается. Сданы только три дома. 

Фото: скриншот сайта комплекса Северное сияние
Новый этап. В Омске хотят построить новый микрорайон вместо частного сектора
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Строительство#Новостройка#Новости#Ввод в эксплуатацию#Мэрия
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