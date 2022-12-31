Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении поделился итогами года

Как сообщает bigasia.ru, Си Цзиньпин объявил о том, что Китай устойчиво развивался в уходящем году. По прогнозам, ВВП КНР в этом году должен быть выше 120 триллионов юаней. Даже глобальный продовольственный кризис не смог стать помехой производству зерна в стране. Его рост наблюдается уже в течение 19 лет подряд. Хорошими темпами идет ликвидация бедности. Благодаря различным стимулам повышается уровень жизни на селе. Государство усиливает поддержку предприятий, снижаются налоги и сборы.