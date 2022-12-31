Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении поделился итогами года

Как сообщает bigasia.ru, Си Цзиньпин объявил о том, что Китай устойчиво развивался в уходящем году. По прогнозам, ВВП КНР в этом году должен быть выше 120 триллионов юаней. Даже глобальный продовольственный кризис не смог стать помехой производству зерна в стране. Его рост наблюдается уже в течение 19 лет подряд. Хорошими темпами идет ликвидация бедности. Благодаря различным стимулам повышается уровень жизни на селе. Государство усиливает поддержку предприятий, снижаются налоги и сборы.
Упоминая борьбу с коронавирусом, председатель КНР рассказал о роли кадровых работников и народных масс. Особенно это касается медработников и сотрудников низового звена, благодаря упорству которых Китай поборол небывалые трудности и вызовы. Сегодня стране нужно вести борьбу с заболеванием уже в рамках нового этапа. Хотя окончательно пандемия еще не побеждена, но это удастся сделать благодаря общим усилиям.
Успех сопутствовал проходившим в Пекине зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, в ходе которых спортсмены смогли добиться впечатляющих результатов. Отправлены в космос пилотируемые корабли “Шэньчжоу” под номерами 13, 14, 15. Полностью запущена в эксплуатацию китайская космическая станция.
Сегодня все свидетельствует о большой жизнеспособности Китая. Можно наблюдать динамичное развитие экспериментальных зон свободной торговли. Развивается порт свободной торговли Хайнань. На территориях прибрежного Китая налицо стремительный рост инноваций. Быстрое развитие заметно в центральном и западном районах.
Для китайской экономики характерны повышенная стрессоустойчивость, огромный потенциал и неисчерпаемая жизненная сила. Ей предстоит непрерывно расти на протяжении длительного времени.
По мнению Си Цзиньпина, единство даст возможность КНР достичь всего, что пожелает страна. Она настолько большая, что желания и взгляды ее жителей могут совпадать не всегда. Но за счет общения и выстраивания диалога можно добиться взаимопонимания. Надежда завтрашнего Китая - молодое поколение. А процветание молодежи поможет и процветанию государства.