После Евгения Косинцева омское представительство МИД перешло к новому руководству

В ЕГРЮЛ от 28 декабря изменились сведения о руководителе представительства Министерства иностранных дел в Омской области. Пост исполняющего обязанности заняла Елена Генова. Ранее она была на должности второго секретаря в представительстве.
Елена — омичка, училась в МГИМО, закончила Факультет международных отношений в 2001 году. Она владеет несколькими языками, воспитывает троих детей. В МИД Омской области она занималась ведением социальных сетей.
Напомним, 7 декабря должность руководителя омского отделения ведомства освободилась в связи с кончиной Евгения Косинцева, который пробыл на посту с 2015 года.