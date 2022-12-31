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После Евгения Косинцева омское представительство МИД перешло к новому руководству

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
иллюстрация
И.о. представителя МИД в Омской области стала Елена Генова.

В ЕГРЮЛ от 28 декабря изменились сведения о руководителе представительства Министерства иностранных дел в Омской области. Пост исполняющего обязанности заняла Елена Генова. Ранее она была на должности второго секретаря в представительстве.

Елена — омичка, училась в МГИМО, закончила Факультет международных отношений в 2001 году. Она владеет несколькими языками, воспитывает троих детей. В МИД Омской области она занималась ведением социальных сетей.

Напомним, 7 декабря должность руководителя омского отделения ведомства освободилась в связи с кончиной Евгения Косинцева, который пробыл на посту с 2015 года.

Скончался представитель МИД России в Омске Евгений Косинцев
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#Дарья Зыкова#Общество#Политика#Новости#Омск#Омская область#Елена Генова#Мид рф#Представитель#Назначения и отставки
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