Омский следком вручил новогодние подарки братьям и сестрам погибших героев

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что следователи переоделись Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы поздравить две подшефные семьи.



В семье Стройловых осталось трое детей. Следком взял над семьей шефство после трагедии, унесшей жизнь старшего ребенка. 15-летний житель Черлака разменял свою жизнь на две другие. Летом 2020 года он спас тонущих в Иртыше 17-летних девушек. Следователи регулярно навещают его брата и сестер, в этот раз их тоже не обошли вниманием и поздравили с Новым годом.



Семья Рахимовых тоже потеряла старшего сына. В апреле 2019 года 14-летний парень вытащил из ледяной воды котлована подростка, но сам не спасся. Сотрудники СКР поддерживают его родителей и младшую сестру.