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Омский следком вручил новогодние подарки братьям и сестрам погибших героев

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Работа под прикрытием. Дед Мороз и Снегурочка из СКР посетили несколько подшефных омских семей, чтобы поздравить с Новым годом.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что следователи переоделись Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы поздравить две подшефные семьи. 

В семье Стройловых осталось трое детей. Следком взял над семьей шефство после трагедии, унесшей жизнь старшего ребенка. 15-летний житель Черлака разменял свою жизнь на две другие. Летом 2020 года он спас тонущих в Иртыше 17-летних девушек. Следователи регулярно навещают его брата и сестер, в этот раз их тоже не обошли вниманием и поздравили с Новым годом. 

Семья Рахимовых тоже потеряла старшего сына. В апреле 2019 года 14-летний парень вытащил из ледяной воды котлована подростка, но сам не спасся. Сотрудники СКР поддерживают его родителей и младшую сестру.

Оба юных героя посмертно награждены медалями СК РФ «Доблесть и отвага» и «За спасение погибавших». Следователи пожелали их семьям счастья, волшебства и добра.

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#Дарья Зыкова#Омск#СУ СКР Омской области#Новости#Новый год#Омская область#Юные герои#Поздравление#Дети
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