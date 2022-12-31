Надежда родителей Исилькуля. Омский минстрой нашел подрядчика для строительства школы

Видимо, минстрою пришлось договариваться напрямую. На строительство школы впервые заключали контракт еще 16 сентября 2020 года с нашумевшей СК «Лидер». С тех пор строительство продвинулось только на 20%, в которых, к тому же, выявились нарушения, а новых подрядчиков на горизонте не появлялось.