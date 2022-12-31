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Надежда родителей Исилькуля. Омский минстрой нашел подрядчика для строительства школы

Сегодня, 08:21
Фото: правительство Омской области

Многострадальную школу в Омской области достроит новый подрядчик вне аукциона

Родители исилькульских школьников, наконец, дождались. Определен подрядчик для возведения школы, которую жители Омской области ждут больше 2 лет.

У жителей Исилькуля появится надежда. Пресс-служба Омской области сообщила, что нашелся подрядчик, готовый достроить школу. Контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис». Срок определен до декабря 2023 года.

По проекту в школе будет 22 кабинета классов, столовая, актовый зал и 2 библиотеки. Напомним, что последний аукцион закончился для Омской области ничем. Начальная цена в 545 млн рублей не привлекла ни одного подрядчика к подаче заявки. 21 ноября аукцион прекратили из-за отсутствия участников.

Видимо, минстрою пришлось договариваться напрямую. На строительство школы впервые заключали контракт еще 16 сентября 2020 года с нашумевшей СК «Лидер». С тех пор строительство продвинулось только на 20%, в которых, к тому же, выявились нарушения, а новых подрядчиков на горизонте не появлялось.

Жители Исилькуля обратились к Игорю Краснову во время его рабочего визита в Омск. Он взял историю со школой под свой контроль, а теперь жители Исилькуля получили новогодний подарок — нового подрядчика.

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#Дарья Зыкова#Общество#Строительство#Новости#Омская область#Исилькульский район#Подрядчик#Строительство школы#Нацпроект#Минстрой
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