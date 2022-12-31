Надежда родителей Исилькуля. Омский минстрой нашел подрядчика для строительства школы

У жителей Исилькуля появится надежда. Пресс-служба Омской области сообщила, что нашелся подрядчик, готовый достроить школу. Контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис». Срок определен до декабря 2023 года.
По проекту в школе будет 22 кабинета классов, столовая, актовый зал и 2 библиотеки. Напомним, что последний аукцион закончился для Омской области ничем. Начальная цена в 545 млн рублей не привлекла ни одного подрядчика к подаче заявки. 21 ноября аукцион прекратили из-за отсутствия участников.
Видимо, минстрою пришлось договариваться напрямую. На строительство школы впервые заключали контракт еще 16 сентября 2020 года с нашумевшей СК «Лидер». С тех пор строительство продвинулось только на 20%, в которых, к тому же, выявились нарушения, а новых подрядчиков на горизонте не появлялось.
Жители Исилькуля обратились к Игорю Краснову во время его рабочего визита в Омск. Он взял историю со школой под свой контроль, а теперь жители Исилькуля получили новогодний подарок — нового подрядчика.