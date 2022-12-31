Над городом висели выбросы, оправдались надежды родителей и болельщиков. Омск сегодня

Новость № 3. Жители Омской области дождались назначения подрядчика на строительство школы в Исилькуле. Родители школьников ждали несколько лет, первый срок сдачи был в 2021 году, теперь, из-за невезения с подрядчиками, срок отодвинут на декабрь 2023 года. Но теперь хотя бы есть прогресс. Долгое время после разрыва контракта с СК «Лидер» Минстрой не мог найти другую строительную компанию. Провалилось 12 аукционов. В результате пришлось искать напрямую. Контракт подписали с ООО «Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис».