Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Над городом висели выбросы, оправдались надежды родителей и болельщиков. Омск сегодня

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичи и гости города дождались. В главном ледовом дворце устанавливают ударопрочные стекла вместо решетчатых перил, которые мешали просмотру. В связи с доработками омичей на выходных в G-Drive арену не впустят, зато ближайший матч будет смотреть намного приятнее.

На омской G-Drive арене установят стекла вместо перил и проведут другие доработки
Узнать подробнее

Новость № 2. Омск в самый канун праздника накрыло выбросами. Не помогло введение режима НМУ до 11:00.Омичи жаловались на запах гари, жженых костей и другой химии. Выяснилось, что в целом уровень загрязнения воздуха ожидался повышенный, к тому же, совсем недавно произошло превышение ПДК по оксиду углерода. Возможно, одышка у горожан сегодня была не только из-за тяжелых пакетов.

Коварный углерод на свободе. Омичей решили погубить удушьем в канун Нового года
Узнать подробнее

Новость № 3. Жители Омской области дождались назначения подрядчика на строительство школы в Исилькуле. Родители школьников ждали несколько лет, первый срок сдачи был в 2021 году, теперь, из-за невезения с подрядчиками, срок отодвинут на декабрь 2023 года. Но теперь хотя бы есть прогресс. Долгое время после разрыва контракта с СК «Лидер» Минстрой не мог найти другую строительную компанию. Провалилось 12 аукционов. В результате пришлось искать напрямую. Контракт подписали с  ООО «Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис».

Надежда родителей Исилькуля. Омский минстрой нашел подрядчика для строительства школы
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Новый год#Выбросы#G-Drive Арена#Исилькуль#Строительство школы
Подпишитесь
На омской G-Drive арене установят стекла вместо перил и проведут другие доработки
Сегодня, 03:38
Коварный углерод на свободе. Омичей решили погубить удушьем в канун Нового года
Сегодня, 04:37
В Омске ввели в эксплуатацию небоскреб с двухуровневыми квартирами на месте частника
Сегодня, 07:38
Бенгальские огни, салюты и хлопушки. Как омичам не попасть в травмпункт на Новый год
Сегодня, 10:14
Борьба с «недостроями». В Омске обсудили права обманутых дольщиков и реестр строек
Сегодня, 11:59
Рейд от ГИБДД. В Омске автолюбителям не дадут «праздновать» за рулем
Сегодня, 09:15