Над городом висели выбросы, оправдались надежды родителей и болельщиков. Омск сегодня

Новость № 1. Омичи и гости города дождались. В главном ледовом дворце устанавливают ударопрочные стекла вместо решетчатых перил, которые мешали просмотру. В связи с доработками омичей на выходных в G-Drive арену не впустят, зато ближайший матч будет смотреть намного приятнее.
Новость № 2. Омск в самый канун праздника накрыло выбросами. Не помогло введение режима НМУ до 11:00.Омичи жаловались на запах гари, жженых костей и другой химии. Выяснилось, что в целом уровень загрязнения воздуха ожидался повышенный, к тому же, совсем недавно произошло превышение ПДК по оксиду углерода. Возможно, одышка у горожан сегодня была не только из-за тяжелых пакетов.
Новость № 3. Жители Омской области дождались назначения подрядчика на строительство школы в Исилькуле. Родители школьников ждали несколько лет, первый срок сдачи был в 2021 году, теперь, из-за невезения с подрядчиками, срок отодвинут на декабрь 2023 года. Но теперь хотя бы есть прогресс. Долгое время после разрыва контракта с СК «Лидер» Минстрой не мог найти другую строительную компанию. Провалилось 12 аукционов. В результате пришлось искать напрямую. Контракт подписали с ООО «Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис».