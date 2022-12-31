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На омской G-Drive арене установят стекла вместо перил и проведут другие доработки

Сегодня, 03:38
Фото: ХК Авангард
Вход закрыт. G-Drive арена готовит на 2023 год подарок омичам

С самых первых дней работы новый ледовый дворец Омска раскритиковали за железные перила. Заграждения ярусов мешали просмотру, от них у болельщиков рябило в глазах, особенно, когда сквозь «решетку» приходилось следить за скоростными матчами.

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов еще в октябре рассказал, что неудачный элемент заменят на прочное стекло. И, наконец, выдалось для этого удачное время. В телеграмм-канале G-Drive арены сообщили, что дворец закрылся на «доработку», показали видео с новыми ограждениями. Новенькое стекло выглядит невесомым, но омичей заверили в комментариях, что все надежно.

Фото: скриншот видео сообщества G-Drive

Также омичам в комментариях напомнили, что во внематчевые дни арена закроется, доработки будут вестись не только в чаше, поэтому омичей на праздники не пустят бродить по коридорам и закупаться в магазине атрибутики. 

Президент «Авангарда» Крылов признал наличие недочетов на новой арене в Омске
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Спорт#Новости#Авангард#G-Drive Арена#Строительство
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