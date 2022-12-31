Присутствовал, хоть и в меньшей мере, оксид азота, но он почти всегда ходит за «старшим братом» — диоксидом. Сразу после этого в городе ввели режим НМУ, с 19:00 30 декабря до 11:00 31 декабря. И до этого действовал режим с вечера 28 числа до утра 29. Но выбросы все же произошли. Омичи массово начали жаловаться в соцсетях на кошмарные запахи.