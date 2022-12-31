Обь-Иртышское УГМС сообщило, что 29 декабря омичи дышали избыточным оксидом углерода, превышение ПДК было зафиксировано в Советском округе — 2,0 по стандартному индексу. В Ленинском и Центральном округах было 0,3, в других округах — 0,2.
Также к границам нормы подбирался диоксид азота, в Советском округе тоже случился «рекорд» — 0,5. В воздухе Кировского округа было меньше, всего 0,3, там жителям меньше грозил отек легких и приступ аллергии. В остальных округах по 0,4.
Присутствовал, хоть и в меньшей мере, оксид азота, но он почти всегда ходит за «старшим братом» — диоксидом. Сразу после этого в городе ввели режим НМУ, с 19:00 30 декабря до 11:00 31 декабря. И до этого действовал режим с вечера 28 числа до утра 29. Но выбросы все же произошли. Омичи массово начали жаловаться в соцсетях на кошмарные запахи.
«Доковская — Губкина, дышать трудно, газ»; «Дианова. Едкий запах горелой резины»; «Десятилетие. Гарь как от сожженных костей»; «Братская. Гарь с жжением трупов»; «Менделеева. Что-то новое, воняет чем-то похожим на жженые кости. Раньше не замечал такой запах», — рассказали омичи о предновогодних ощущениях в комментариях сообщества «Дыши! Омск».