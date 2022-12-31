Бенгальские огни, салюты и хлопушки. Как омичам не попасть в травмпункт на Новый год

Пресс-служба администрации Омска напомнила о правилах безопасного обращения с пиротехникой. Настоятельно советовали приобретать фейерверки в специализированных торговых точках. Если «салют» не сертифицирован или неправильно хранился, высок риск встретить праздники в травмпункте. Также омичам напомнили, что нельзя давать пиротехнику детям, носить в карманах или держать около отопительных приборов.
Запрещено взрывать фейерверки внутри помещений; на территории пожароопасных объектов, вроде заправочных станций; около газопроводов, высоковольтных линий электропередач; на крышах и балконах, стадионах и около скопления людей. Также запрещено использовать фейерверки на кладбищах, около памятников, церквей, заповедников, заказников и объектов культурного наследия.
Омичам предложили определиться с местом установки пиротехники пока на улице еще не потемнело, обязательно убедиться, что над площадкой нет деревьев и проводов, также убедиться, что будущие зрители смогут расположиться на безопасном расстоянии, превышающем максимальный радиус, указанный в инструкции к фейерверку.
Лучше всего, чтобы зрители находились с подветренной стороны, при зажигании нельзя направлять фейерверк в их сторону или в сторону легковоспламеняющихся предметов. Наклоняться над фейерверком тоже нельзя, все необходимо делать осмотрительно и с вниманием, на вытянутых руках. Самое важное правило: фейерверки нельзя разбирать. Некоторые взрывчатые вещества легко детонируют от контакта с воздухом.
Отсыревший фейерверк запросто может полететь по непредсказуемой территории и взорваться низко из-за накопленного веса, поэтому использовать салюты, оставшиеся с прошлого года, тоже не стоит.