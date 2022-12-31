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Бенгальские огни, салюты и хлопушки. Как омичам не попасть в травмпункт на Новый год

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
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Омичам настоятельно рекомендовали соблюдать правила использования фейерверков

Что за Новый год без салюта? Омичам не запретили зажигать атрибуты праздника, но посоветовали помнить о безопасности и заранее все предусмотреть.

Пресс-служба администрации Омска напомнила о правилах безопасного обращения с пиротехникой. Настоятельно советовали приобретать фейерверки в специализированных торговых точках. Если «салют» не сертифицирован или неправильно хранился, высок риск встретить праздники в травмпункте. Также омичам напомнили, что нельзя давать пиротехнику детям, носить в карманах или держать около отопительных приборов.

Запрещено взрывать фейерверки внутри помещений; на территории пожароопасных объектов, вроде заправочных станций; около газопроводов, высоковольтных линий электропередач; на крышах и балконах, стадионах и около скопления людей. Также запрещено использовать фейерверки на кладбищах, около памятников, церквей, заповедников, заказников и объектов культурного наследия.

Омичам предложили определиться с местом установки пиротехники пока на улице еще не потемнело, обязательно убедиться, что над площадкой нет деревьев и проводов, также убедиться, что будущие зрители смогут расположиться на безопасном расстоянии, превышающем максимальный радиус, указанный в инструкции к фейерверку.

Лучше всего, чтобы зрители находились с подветренной стороны, при зажигании нельзя направлять фейерверк в их сторону или в сторону легковоспламеняющихся предметов. Наклоняться над фейерверком тоже нельзя, все необходимо делать осмотрительно и с вниманием, на вытянутых руках. Самое важное правило: фейерверки нельзя разбирать. Некоторые взрывчатые вещества легко детонируют от контакта с воздухом.

Отсыревший фейерверк запросто может полететь по непредсказуемой территории и взорваться низко из-за накопленного веса, поэтому использовать салюты, оставшиеся с прошлого года, тоже не стоит.

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#Омск#Город#Общество#Новости#Новый год#Омская область#Мэрия#Безопасность#Пожарная безопасность#Фейерверк#Пиротехника#Дети#Дарья Зыкова
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