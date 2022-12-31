Бенгальские огни, салюты и хлопушки. Как омичам не попасть в травмпункт на Новый год

Лучше всего, чтобы зрители находились с подветренной стороны, при зажигании нельзя направлять фейерверк в их сторону или в сторону легковоспламеняющихся предметов. Наклоняться над фейерверком тоже нельзя, все необходимо делать осмотрительно и с вниманием, на вытянутых руках. Самое важное правило: фейерверки нельзя разбирать. Некоторые взрывчатые вещества легко детонируют от контакта с воздухом.