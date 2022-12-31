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Александр Бурков поздравил жителей Омской области с наступающим Новым годом

Сегодня, 06:13
Фото: скриншот видео канала губернатора Омской области
Губернатор Омской области подытожил 2022 год пожеланиями, благодарностями и неожиданными заявлениями.

Губернатор поздравил жителей региона с наступающими праздниками, опубликовав у себя на канале видеообращение. Отметил, что год начинался для омичей непросто, поблагодарил тех, кто не поддался панике.

«Дорогие земляки, мы с вами провожаем особенный год. Год, который начинался очень тревожно, и у всех у нас возникали опасения. Сегодня можно уверенно говорить, что мы выдержали, и нет никаких сомнений в том, что мы выстоим и впредь. <…> На многое в этом году мы начали смотреть иначе и стали называть вещи своими именами. Сегодня мы знаем, кто нам друг и союзник, кто патриот и истинный гражданин. <…> Спасибо всем, кто не поддался панике», — прокомментировал губернатор жизнь Омской области в 2022 году и настроения омичей.

Также Александр Бурков сообщил, что продолжают строиться дома и детские сады, несмотря на все ненастья, в домах тепло и светло. Область за год развивалась и выполняла, как и вся Россия, задачи, поставленные президентом.

Прокомментировал Александр Бурков и внешнюю политику:

«Мы входим в 2023 год с особым настроением. Ведь наша страна станет еще сильнее. Это признают не только наши друзья, но и недруги. Мы переживем внешнеполитическое ненастье, завершим спецоперацию и обязательно добьемся тех целей, ради которых она начиналась», — неожиданно объявил губернатор Омской области.

Напоследок губернатор пожелал омичам больше радовать друг друга, встречаться с родными и близкими и сохранять здоровье.

#Дарья Зыкова#Город#Общество#Новости#Новый год#Омская область#Александр Бурков#Обращение#Поздравление#Спецоперация
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