Александр Бурков поздравил жителей Омской области с наступающим Новым годом

Губернатор поздравил жителей региона с наступающими праздниками, опубликовав у себя на канале видеообращение. Отметил, что год начинался для омичей непросто, поблагодарил тех, кто не поддался панике.
«Дорогие земляки, мы с вами провожаем особенный год. Год, который начинался очень тревожно, и у всех у нас возникали опасения. Сегодня можно уверенно говорить, что мы выдержали, и нет никаких сомнений в том, что мы выстоим и впредь. <…> На многое в этом году мы начали смотреть иначе и стали называть вещи своими именами. Сегодня мы знаем, кто нам друг и союзник, кто патриот и истинный гражданин. <…> Спасибо всем, кто не поддался панике», — прокомментировал губернатор жизнь Омской области в 2022 году и настроения омичей.
Также Александр Бурков сообщил, что продолжают строиться дома и детские сады, несмотря на все ненастья, в домах тепло и светло. Область за год развивалась и выполняла, как и вся Россия, задачи, поставленные президентом.
Прокомментировал Александр Бурков и внешнюю политику:
«Мы входим в 2023 год с особым настроением. Ведь наша страна станет еще сильнее. Это признают не только наши друзья, но и недруги. Мы переживем внешнеполитическое ненастье, завершим спецоперацию и обязательно добьемся тех целей, ради которых она начиналась», — неожиданно объявил губернатор Омской области.
Напоследок губернатор пожелал омичам больше радовать друг друга, встречаться с родными и близкими и сохранять здоровье.