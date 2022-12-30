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Второй день в Омске идут поиски пенсионерки и женщины с детьми

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске разыскивают 70-летнюю пенсионерку и женщину с двумя детьми

Поисковые отряды Омска ищут пропавших. Требуется любая информация.

Вчера, 29 декабря, 33-летняя женщина с двумя детьми вышла из дома на улице Энергетиков и с тех пор не возвращалась. Сообщение о розыске разместил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, волосы красные крашенные. Девушка была одета в голубую куртку, черные спортивные штаны и черные сапоги. Ребенок в коляске был в голубом комбинезоне, второй ребенок 5 лет был в черной куртке, серых штанах и белых летних кроссовках.
 
В объявлении о пропаже отмечается, что женщине может требоваться медицинская помощь. Информацию о местоположении женщины и детей можно сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

Также вчера пропала женщина 70-ти лет. Она ушла из дома, но с того момента не возвращалась. Сообщение о ее поисках разместил отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 158, нормальное телосложение, седые волосы, глаза светло-карие. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки, светло-коричневые ботинки и шапку.

Тех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обновлено: в пресс-службе омской полиции сообщили, что местонахождение женщины с ребенком установлено. Предварительно известно, что никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

#Алёна Мартынова#Поиск#Омск#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Поиски#Поиски детей#Поиск пропавших детей
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