Второй день в Омске идут поиски пенсионерки и женщины с детьми

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, волосы красные крашенные. Девушка была одета в голубую куртку, черные спортивные штаны и черные сапоги. Ребенок в коляске был в голубом комбинезоне, второй ребенок 5 лет был в черной куртке, серых штанах и белых летних кроссовках.