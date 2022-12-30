Второй день в Омске идут поиски пенсионерки и женщины с детьми

Вчера, 29 декабря, 33-летняя женщина с двумя детьми вышла из дома на улице Энергетиков и с тех пор не возвращалась. Сообщение о розыске разместил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».
Также вчера пропала женщина 70-ти лет. Она ушла из дома, но с того момента не возвращалась. Сообщение о ее поисках разместил отряд «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: рост 158, нормальное телосложение, седые волосы, глаза светло-карие. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки, светло-коричневые ботинки и шапку.
Тех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Обновлено: в пресс-службе омской полиции сообщили, что местонахождение женщины с ребенком установлено. Предварительно известно, что никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.