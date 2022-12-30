Врач объяснила, кому противопоказан холодец

Она пояснила, что в холодце содержатся пурины, способные навредить организму при подагре и мочекаменной болезни, так кк они провоцирую кристаллизацию и образование камней. Это же относится к студню и заливному, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Москва 24.
По словам специалиста, холодец также является тяжелым для переваривания блюдом, поэтому для облегчения работы желудочно-кишечного тракта его желательно употреблять одновременно с острой приправой или соусом.
А уменьшить калорийность холодца можно, если приготовить его из рыбы, богатой коллагеном — это вещество улучшает качество соединительной ткани, способствуя восстановлению суставов и кожи, подытожила Анжелика Дюваль.