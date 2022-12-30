Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Врач объяснила, кому противопоказан холодец

Сегодня, 09:27
Фото: prigotowit.ru
Диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что такое традиционное новогоднее блюдо как холодец нежелательно употреблять пациентам с подагрой, панкреатитом и камнями в почках.

Она пояснила, что в холодце содержатся пурины, способные навредить организму при подагре и мочекаменной болезни, так кк они провоцирую кристаллизацию и образование камней. Это же относится к студню и заливному, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Москва 24.

По словам специалиста, холодец также является тяжелым для переваривания блюдом, поэтому для облегчения работы желудочно-кишечного тракта его желательно употреблять одновременно с острой приправой или соусом.

А уменьшить калорийность холодца можно, если приготовить его из рыбы, богатой коллагеном — это вещество улучшает качество соединительной ткани, способствуя восстановлению суставов и кожи, подытожила Анжелика Дюваль.

#Общество
Подпишитесь
Срочно. В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
Сегодня, 07:11
Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
Вчера, 11:11
Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
В омской УФНС второй раз за месяц сменился глава межрайонной инспекции
Сегодня, 03:31
Новый год все ближе, прогноз погоды все страшнее. Омичам обещают ледяное начало года
Сегодня, 07:53
Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор
Сегодня, 06:30