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Во время пожара на омском заводе железобетонных изделий серьезно пострадал сторож

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
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Мужчину с тяжелыми ожогами госпитализировали в районную больницу.

В Любинском районе Омской области силовики и эксперты разбираются во всех нюансах пожара в цехе по производству железобетонных изделий, что находится в поселке Красный Яр.

«Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 3 часа ночи 29 декабря. Горел цех завода ЖБИ», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

В результате пожара пострадал 59-летний сторож предприятия. Мужчину доставили в Любинскую ЦРБ с ожогами 1 и 2 степени поясничной области.

Как выяснил Город55, возможным местом возгорания является здание по улице Дорожной, 7 в Красном Яре. В данный момент там базируется производство Любинского завода железобетонных изделий.

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