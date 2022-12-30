Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Визит генпрокурора помог омской агрофирме получить положенную ей землю

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Омская агрофирма несколько лет арендовала участки и собиралась их выкупить, но местные власти по какой-то причине всячески противились сделке.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об агрофирме, которая добилась покупки двух земельных участков в Шербакульском районе только после визита генпрокурора в регион.

Игорю Краснову поступило обращение АО «Агрофирма Екатеринославская» — организация долгое время занимается сельским хозяйством, и с 2018 года арендовала у Екатеринославского сельского поселения два земельных участка. В 2021 году компания получила возможность выкупить эти участки, но муниципалитет несколько раз отказался от подписания договора купли-продажи.

Агрофирма обратилась в суд, и там встали на сторону сельхозпроизводителя. Однако и это не повлияло должным образом на администрацию Екатеринославского сельского поселения. Тогда компания обратилась к генпрокурору Краснову.

В итоге после вмешательства прокурора надзорное ведомство Шербакульского района внесло сельской администрации представление, и только тогда орган местного самоуправления заключил с организацией договоры купли-продажи спорных земельных участков по кадастровой стоимости. Права предпринимателя восстановлены, уточнили в прокуратуре.

#Общество#Новости#Омская область#Демля#Продажа#Фермер#Агрофирма#Ольга Акамова
Подпишитесь
Срочно. В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
Сегодня, 07:11
Омичей предупредили о праздничных выбросах
Сегодня, 08:29
Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
В омской УФНС второй раз за месяц сменился глава межрайонной инспекции
Сегодня, 03:31
Новый год все ближе, прогноз погоды все страшнее. Омичам обещают ледяное начало года
Сегодня, 07:53
Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор
Сегодня, 06:30