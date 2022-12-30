Визит генпрокурора помог омской агрофирме получить положенную ей землю

Игорю Краснову поступило обращение АО «Агрофирма Екатеринославская» — организация долгое время занимается сельским хозяйством, и с 2018 года арендовала у Екатеринославского сельского поселения два земельных участка. В 2021 году компания получила возможность выкупить эти участки, но муниципалитет несколько раз отказался от подписания договора купли-продажи.