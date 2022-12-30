Визит генпрокурора помог омской агрофирме получить положенную ей землю

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об агрофирме, которая добилась покупки двух земельных участков в Шербакульском районе только после визита генпрокурора в регион.
Игорю Краснову поступило обращение АО «Агрофирма Екатеринославская» — организация долгое время занимается сельским хозяйством, и с 2018 года арендовала у Екатеринославского сельского поселения два земельных участка. В 2021 году компания получила возможность выкупить эти участки, но муниципалитет несколько раз отказался от подписания договора купли-продажи.
Агрофирма обратилась в суд, и там встали на сторону сельхозпроизводителя. Однако и это не повлияло должным образом на администрацию Екатеринославского сельского поселения. Тогда компания обратилась к генпрокурору Краснову.
В итоге после вмешательства прокурора надзорное ведомство Шербакульского района внесло сельской администрации представление, и только тогда орган местного самоуправления заключил с организацией договоры купли-продажи спорных земельных участков по кадастровой стоимости. Права предпринимателя восстановлены, уточнили в прокуратуре.