В Омской области во время поездки внезапно загорелся автомобиль

Вчера, 29 декабря, в Омской области загорелся легковой автомобиль 2012 года выпуска в селе Троицкое Омского района. Машина вспыхнула прямо во время движения.
ГУ МЧС России по Омской области получило информацию о пожаре в 7:26. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и восемь спасателей.
Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит борт-тент автомобиля. Пожар локализовали к 7:38, открытое горение потушили к 7:39, а окончательно ликвидировали возгорание к 7:52. Площадь пожара составила два квадратных метра.