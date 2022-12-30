Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омской области во время поездки внезапно загорелся автомобиль

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
Машина загорелась во время движения, тушением пожара занимались сотрудники МЧС.

Вчера, 29 декабря, в Омской области загорелся легковой автомобиль 2012 года выпуска в селе Троицкое Омского района. Машина вспыхнула прямо во время движения.

ГУ МЧС России по Омской области получило информацию о пожаре в 7:26. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и восемь спасателей.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит борт-тент автомобиля. Пожар локализовали к 7:38, открытое горение потушили к 7:39, а окончательно ликвидировали возгорание к 7:52. Площадь пожара составила два квадратных метра.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#Автомобиль#ГУ МЧС по Омской области
Подпишитесь
Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
Вчера, 11:11
Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор
Сегодня, 06:30
Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
В омской УФНС второй раз за месяц сменился глава межрайонной инспекции
Сегодня, 03:31
Омичи пожаловались на женщину за рулем авто, «протаранившую» несколько машин
Сегодня, 04:27
Пахнет бензином. Банк «ВТБ» решил обанкротить омскую компанию «Юнигаз»
Вчера, 13:12